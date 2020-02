One Billion Rising: Tanzdemo richtet sich gegen Gewalt an Frauen

Sehnde

Erstmalig beteiligt sich die Stadt Sehnde in diesem Jahr an der weltweiten Bewegung „ One Billion Rising“. Der Arbeitskreis häusliche Gewalt des Präventionsrates der Stadt Sehnde und die ADTV-Tanzschule „Wir Tanzen“ von Julia Schmidt laden alle Sehnder ein, gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Gewalt zu setzen und sich an der Tanzdemo am Freitag, 14. Februar, um 15.30 Uhr vor dem Sehnder Rathaus zu beteiligen.

„Weltweit ist jede dritte Frau Opfer von Gewalt. Jede dritte Frau, das sind eine Milliarde Frauen – auf Englisch one billion“, betont Jennifer Glandorf, Gleichstellungsbeaufragte der Stadt Sehnde. In Deutschland werden jedes Jahr mehr als 7300 Fälle von sexueller Nötigung und Vergewaltigung angezeigt. Das seien 20 jeden Tag – die Dunkelziffer liege jedoch weitaus höher, betont die Gleichstellungsbeauftragte.

Kein Platz für Gewalt an Frauen in Sehnde

Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, wollen sich am Valentinstag weltweit Frauen und Männer erheben, um zu tanzen. „Es ist ein globaler Streik, ein Akt weltweiter Solidarität und eine weltweite Kampagne für ein Ende der Ausbeutung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen“, betont Glandorf und lädt alle Interessierten ein, mitzumachen, um zu zeigen, dass auch in Sehnde Gewalt gegen Frauen und Mädchen keinen Platz hat.

Die Aktion „ One Billion Rising“ ist global verbreitet und eine kreative Ausdrucksform des Protestes. Durch einen gemeinsamen Tanz wird Solidarität mit den Opfern ausgedrückt und jegliche Form von Gewalt an Frauen angeklagt. „Wir freuen uns sehr, dass uns die Tanzschule Wir Tanzen mit 120 Kindern und Jugendlichen bei dieser Aktion unterstützt und uns den Tanz beibringen wird“, so die Gleichstellungsbeauftragte.

Lesen Sie auch

Von Mara-Ann Meeuw