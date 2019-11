Tanne ist Mittelpunkt des Wintermarkts in Bilm

Bilm

Der 7. Bilmer Wintermarkt kann zwar nicht mit dem 25 Meter hohen Weihnachtsbaum am Breitscheidplatz in Berlin mithalten – mit 6,20 Metern Länge ist die Tanne vor der Kapelle dennoch der größte Weihnachtsbaum im Dorf. Den Baum des Ilteners Norbert Burchardt hat der Ortsrat mit weiteren Helfern aufgestellt, damit die Sause mit Lichterschmuck adventlich erleuchtet wird. Der Wintermarkt am Sonnabend, 23. November, beginnt um 14.30 Uhr.

Das Programm ist für einen kleinen Ort wie Bilm erstaunlich: Zu sehen ist etwa ein Kettensägekünstler, und Kinder können außer Schminken, Basteln und Kerzenfärben auch in einer Pferdekutsche fahren – und zwar kostenlos. Für festliche Musik sorgen unter anderem die Feuerwehrkapelle Wassel, die Musikfreunde Bilm mit Christian Bruns vom Verein Lonea am Saxofon sowie die Jagdhornbläser. Außerdem kann jeder sein Glück in der Tombola versuchen – und das lohnt sich. Zu gewinnen gibt es etwa Gutscheine der hiesigen Gastronomen, Bilder der Künstlerin Brigitte Fischer sowie ein Elektroauto und eine Wochenendreise.

Laut gut informierten Kreisen will der Schneemann ab 16 Uhr auf dem Wintermarkt vorbeischauen und kleine Überraschungen für die Kinder mitbringen. Er wird dann auch die Wunschzettel aus dem Wunschzettelkasten zum Weihnachtsmann mitnehmen. Auch wer auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, dürfte bei den Kunstgegenständen das eine oder andere Schnäppchen machen. Damit der Gaumengenuss nicht zu kurz kommt, gibt es eine Kaffeetafel, Puffer, Burger, Braten, Bratwurst, Glühwein, Kakao, Kinderpunsch und alkoholfreie Getränke. Das Programm des Wintermarktes kann im Internet auf Bilm.de eingesehen werden.

