Die Notbetreuung in Zeiten der Corona-Krise wird in Sehnde von immer mehr Eltern in Anspruch genommen. Täglich melden sich bis zu drei Familien dafür an. 35 Prozent des pädagogischen Personals sind inzwischen vom Kita-Betrieb freigestellt, weil sie zu einer Risikogruppe aufgrund des Alters oder einer Vorerkrankung gehören.