TVE-Blasorchester spielt Neujahrskonzerte vor fast ausverkauftem Haus

Sehnde

Genau 20 Jahre ist es her, seit das erste Neujahrskonzert des Blasorchesters des Turnvereins Eintracht (TVE) Sehnde über die Bühne gegangen ist. Zwei Jahrzehnte später gehört es für viele Sehnder am Jahresbeginn dazu, dem Ensemble im Forum der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) beim Spielen zuzuhören. Deswegen war es nicht verwunderlich, dass die zwei Konzerte am Wochenende wieder fast ausverkauft waren.

„Smoke On The Water“ als Höhepunkt vor der Pause

Aber es war nicht alles wie immer auf der bonbonbunt ausgeleuchteten Bühne. War es bisher üblich, dass der Nachwuchs die Konzerte eröffnete, machte in diesem Jahr gleich das Hauptorchester den Anfang. Die Umstellung im Ablauf habe musikalische Gründe, verriet Moderator Christian Sander. „Der Offenbach hat Ouvertüren-Charakter“, bezog er sich auf das Stück „Besuch bei Offenbach“, bei dem die bekanntesten Melodien des Operettenkomponisten Jacques Offenbach in einem Stück zusammengefasst wurden. Der Deep-Purple-Klassiker „Smoke On The Water“, den das Nachwuchsorchester, das jetzt Musiktreff heißt, im Programm hatte, sei dagegen als Höhepunkt vor der Pause bestens geeignet.

Der Nachwuchs des Musiktreffs, geleitet von Arne Wulff, entlässt die Besucher mit „Smoke On The Water“ in die Pause. Quelle: Michael Schütz

Üben für das Wertungsmusizieren in Oldenburg

Beim Auftritt des Hauptorchesters ging es aber nicht nur um den Spaß am Auftritt. Dirigent Miroslav Michnev und seine Musiker hatten mit den „Valerius Variations“ von Philip Sparke und „ Arizona“ von Franco Cesarini zwei Originalkompositionen für Blasorchester im Programm. Mit diesen beiden Stücken tritt das TVE-Blasorchester im Mai zum Wertungsmusizieren beim Turnfest des Niedersächsischen Turner-Bundes in Oldenburg an. Man konnte den Auftritt in der KGS also durchaus als Übungsstunde bezeichnen.

Neuer Vorstand des Kulturvereins stellt sich vor

Seit elf Jahren wird das Neujahrskonzert des TVE-Blasorchesters vom Kulturverein Sehnde organisiert. Diese Zusammenarbeit stand bis vor Kurzem noch auf der Kippe. Der Verein hatte in den vergangenen Monaten Probleme, einen Vorstand zu bilden, und stand kurz vor der Auflösung. Erst Ende vergangenen Jahres fand sich schließlich doch eine Führungsebene. Die erste Ausgabe des Neujahrskonzerts am Sonnabend war damit die erste Gelegenheit des neuen Vorstands um den Vorsitzenden Jörg Baumgarten, sich komplett dem Publikum vorzustellen.

Von Michael Schütz