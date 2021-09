Ilten

Endlich wieder auftreten, endlich wieder den Beifall des Publikums genießen, endlich wieder im Vorfeld gemeinsam proben dürfen: Dem Blasorchester des TVE Sehnde ist bei seinem Jubiläumskonzert nach langer Corona-Zwangspause die Spielfreude anzumerken gewesen. Unter Leitung des neuen Dirigenten Michael Tewes stellten die Musiker auf der Außenschießbahn des SV Ilten eindrucksvoll unter Beweis, dass sie trotz langer Probenunterbrechungen im Lockdown nichts an musikalischem Können eingebüßt hatten.

Beim Open-Air-Konzert zum 25-jährigen Bestehen des Blasorchesters sahen die Zuschauer aber auch viele neue Gesichter unter den Musikern. Und das hatte einen Grund. Denn die Sehnder hatten in der Corona-Pause ihre Kontakte zum Turnermusikverein Groß Düngen intensiviert und beschlossen, die Saison 2021/2022 als Spielgemeinschaft zu bestreiten und mal in Sehnde und mal in Groß Düngen geprobt.

Repertoire umfasst Pop, Filmmelodien und Marschmusik

„Wir treten heute als Große Düse auf“, sagte Tewes dem Publikum. Das „Dü“ im Namen stehe dabei für Groß Düngen und das „se“ für Sehnde. Das Ergebnis der Kooperation konnte sich denn auch hören lassen. Die etwa 30 Musiker im Alter von 13 bis 60 Jahren sorgten unter ihrem Zeltdach für satten Sound und eine abwechslungsreiche Mischung.

Auf dem Programm standen Schlager, Rock und Filmmusik. Der legendären Popgruppe Abba widmete das Orchester ein Medley der schönsten Melodien von „Dancing Queen“ über „Fernando“ bis zu „Mamma Mia“. Zu hören gab es zudem Songs von Peter Maffay, die Eröffnungsmelodie aus dem Film „Kung Fu Panda“ und klassische Blasmusikstücke wie den Steigermarsch.

Die Schlagzeuger der Truppe kamen beim Stück „Drummers Delight“ groß heraus und ernteten für ihre Einsätze an Drum Set und Becken einen Extrabeifall. Überhaupt wurde bei dem Konzert gern und viel geklatscht – auch das Publikum freute sich, endlich wieder einen gelungenen Liveauftritt zu erleben.

Von Katja Eggers