Sehnde

Die Stadt Sehnde hat sich vorgenommen, weiter kontinuierlich zu wachsen, möglichst um etwa 100 Einwohner pro Jahr. Um dieses Ziel zu erreichen, wird jetzt ein weiteres Wohngebiet in Angriff genommen: Um auf dem Südtorfeld-Areal zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Nordstraße den Bau von Mehrfamilienhäusern zu ermöglichen, muss der bereits bestehende Bebauungsplan geändert werden. Dem hat der Ortsrat im Grundsatz jetzt zugestimmt, Details stehen jedoch noch nicht fest.

Bereits in seiner jüngsten Sitzung hatte der Rat die Aufstellung von Bebauungsplänen für zwei Wohngebiete beschlossen – allerdings von völlig unterschiedlichen Dimensionen: Beim Gelände Maschwiese Nord an der Lehrter Straße südlich des Friedhofs geht es um eine Fläche von zwölf Hektar, bei der Keramischen Hütte an der Peiner Straße lediglich um 0,8 Hektar. Mit rund 1,75 Hektar ist das Südtorfeld gut doppelt so groß.

80 Wohneinheiten und eine Kita

Nach Angaben der Stadtverwaltung hat sich bereits ein Unternehmen – dem Vernehmen nach handelt es sich um die Sehnder Firma Beste Bau der Familie Berkefeld – Zugriffsrechte auf die Grundstücke am Südtorfeld gesichert. Es will dort mehrgeschossige Gebäude mit rund 80 Wohneinheiten und eine sechsgruppige Kindertagesstätte errichten, die unter anderem als Ersatz für die an der Ladeholzstraße geschlossene Kita dienen soll. Dazu will die Stadt einen städtebaulichen Vertrag mit dem Investor abschließen, der auch die Kosten für die Planung übernehmen soll.

„Ziel der Planung ist die Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten der innerörtlich gelegenen Bauflächen in städtebaulich hochwertiger innerörtlicher Lage im Ortsteil Sehnde“, heißt es in einer Vorlage der Stadtverwaltung für die Kommunalpolitiker. Die sehen das Projekt nicht alle nur positiv. So weist der stellvertretende Ortsbürgermeister Hartmut Völksen (parteilos) darauf hin, dass die Gebäude nach den bisherigen Entwürfen „eine gewaltige Höhe erreichen“. Auf ihn wirke das „ziemlich massiv“. Andererseits seien die Pläne „aus Sicht des Investors verständlich, und die Stadt braucht die Kita“, räumt Völksen ein. Er habe sich deshalb bei der Abstimmung im Ortsrat als einziger der Stimme enthalten.

Als nächstes Gremium wird sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am Dienstag, 8. Juni, mit dem Plan befassen.

Von Thomas Böger