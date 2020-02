Sturm schleudert Lastwagen über die Straße

Sehnde

Das Sturmtief „Sabine“ am Wochenende war als stärkster Wintersturm angekündigt worden – deshalb hatte die Sehnder Feuerwehr vorsorglich eine sogenannte Einsatzleitung Ort (ELO) eingerichtet. Doch sie wurde mangels Bedarf am Sonntagabend um 22.45 Uhr wieder abgebaut und das Personal nach Hause geschickt. Aber dann schlugen eine Stunde nach Mitternacht doch noch orkanartige Böen zu: Durch Bolzum zog eine Windhose von erheblicher Kraft und richtete großen Schaden an.

An der Gärtnerstraße drehte der Sturm einen mit Eisenrohren beladenen Lastwagen um 180 Grad, warf ihn dann um und schleuderte ihn mehrere Meter über die Straße. Erst kurz vor einem Gartenzaun blieb das schwere Fahrzeug liegen. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte Chris Rühmkorf, Pressesprecher der Stadtfeuerwehr Sehnde, erstaunt. Die Einsatzkräfte mussten Öl und Diesel aufnehmen, die bei dem Unfall ausgetreten waren. Nachdem auch noch die Holzüberreste entfernt worden waren, konnte die Straße nach etwa zwei Stunden wieder freigegeben werden.

Mithilfe der Drehleiter holen Feuerwehrleute Baumteile vom Dach einer Scheune in Bolzum. Quelle: FW Sehnde

Marktstraße zwei Stunden gesperrt

An der Marktstraße ließen die Windböen einen Baum zum Teil auf die Straße, zum Teil auf eine Scheune stürzen. Er musste von den Einsatzkräften mithilfe mehrerer Kettensägen sowie der Drehleiter zerlegt und beiseite geräumt werden. Ein großer Teil der Ziegel des Scheunendachs wurde von dem starken Wind abgedeckt. Die in einem anderen Gebäude auf dem Grundstück untergebrachten Pferde – darunter eine trächtige Stute – litten zwar unter erheblicher Aufregung, wurden aber nach Angaben der Stadtfeuerwehr Sehnde sonst nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Der mit Kettensägen zerlegte Baum blockiert für fast zwei Stunden die Marktstraße in Bolzum. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde

Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren aus Bolzum, Sehnde und Wehmingen mussten noch an mehreren anderen Gebäuden Dachziegel sichern beziehungsweise entfernen. Dazu zählte unter anderem ein Hotel. Auch das Feuerwehrgerätehaus in Bolzum wurde beschädigt. Dort bestand jedoch keine Gefahr für Menschen, sodass die Feuerwehr zunächst nicht eingriff, sondern sich mit anderen Einsatzorten beschäftigte.

So waren in einem Garten an der Straße Am Anger zwei Tannen umgestürzt und lagen danach zum Teil auf einem Mehrfamilienhaus. Auch diese Bäume wurden mittels Kettensäge zerteilt und von dem Gebäude entfernt. Nach rund zweieinhalb Stunden nächtlicher Arbeit waren alle Gefahrenstellen gesichert, und die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken.

Bauhof kontrolliert Straßen

Am Montag kontrollierten Mitarbeiter des Bauhofs noch längere Zeit durch die Straßen, konnten nach Angaben der Stadt aber keine größeren Schäden entdecken. Auch in den Waldstücken Ladeholz und Papenholz sowie im Kötterschen Park stießen sie nur auf etwas Astbruch. Außerdem staute sich vor überlasteten Regenwasserkanälen an einigen Stellen Wasser auf den Straßen.

