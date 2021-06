Das Hannoversche Straßenbahn-Museum in Sehnde-Wehmingen startet am Sonntag, 4. Juli, in die neue Saison. Wenn die Corona-Pandemie es zulässt, gibt es wieder viele Sonderveranstaltungen und Thementage. Unter anderem sind ein Omnibus-Treffen, eine Tram-Parade und eine Playmobil-Schau geplant.