Wehmingen

Im Hannoverschen Straßenbahn-Museum stehen am Sonntag, 15. August, viele bunte Plastikknirpse im Vordergrund: Nach einigen Jahren Pause zeigt der Sammler Dietmar Heintz im historischen Kesselhaus erneut seine große Playmobil-Schau.

Die umfangreiche Sammlung umfasst heute beinahe alles, was das Playmobil-Programm zu bieten hat. Heintz hat sie jedoch inzwischen grundlegend überarbeitet. Wichtig ist ihm aber immer noch, dass die ausgestellten Exponate allesamt Originale sind – so wie sie das Herstellerwerk einst verlassen haben.

Weil es allein aus Platzgründen nicht möglich ist, seine gesamte Sammlung zu zeigen, gibt Heintz ihr immer wieder ein neues Gesicht. Besucherinnen und Besucher können dabei auch tagesaktuelle Themen entdecken. So gibt in der Playmobil-Welt beispielsweise der Circus Roncalli eine Sondervorstellung für die Helfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz.

Figuren in Ritterzeit und auf der Arche Noah

Heintz ist seit Jahrzehnten aktives Mitglied im Trägerverein des Straßenbahn-Museums. Seine Sammelleidenschaft begann 1977, als er ein Playmobil-Exponat geschenkt bekam. Heute benötigt Heintz schon eine 530 Quadratmeter große Ausstellungshalle, um nur einen Teil seiner Sammlung zu präsentieren. In der Kesselhalle auf Hohenfels können die bunten Plastikknirpse und ihre passenden Accessoires in unterschiedlichen Spielwelten wie etwa einer kompletten Stadt, im Wilden Westen, in der Ritterzeit oder auch im Tropenwald und auf der Arche Noah erlebt werden.

Mittlerweile hat Heintz seine Schätze schon Tausenden Menschen bei Ausstellungen in ganz Norddeutschland gezeigt. Zwischen ihren „Auftritten“ müssen die Figuren, sorgfältig in Kisten verpackt, im Keller seiner Kleefelder Wohnung ausharren. Heintz ist in der Ausstellung natürlich vor Ort und erläutert den Besuchern auf Wunsch auch gern Wissenswertes zur Historie von Playmobil: Die Marke entstand als Folge der Ölkrise, in deren Verlauf sich die Kunststoffpreise verzehnfachten. Die Firma Geobra Brandstätter in Zirndorf stellte die Produktion ihrer großen Kunststoffartikel ein und entwickelte stattdessen das neue Spielsystem, welches 1974 erstmals vorgestellt wurde.

Die Playmobil-Schau im Straßenbahn-Museum ist von Sonntag, 15. August, bis Sonntag, 29. August, an den Öffnungstagen des Museums jeweils von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Weitere Informationen gibt es im Internet auf tram-museum.de.

Von Katja Eggers