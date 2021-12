Sehnde

Bevor es am Sonntag, 5. Dezember, in die Winterpause geht, öffnet das Hannoversche Straßenbahn-Museum in Wehmingen noch einmal seine Türen für eine ganz besondere Aktion. Zwischen 11 und 17 können Besucherinnen und Besucher dann nicht nur mit einer historischen Tram über das Gelände fahren, sondern sich auch auf Nikolaus und Knecht Ruprecht freuen. Denn das Duo hat versprochen, im Wald in die Bahn zu steigen und dort an die Jüngsten ein paar süße Überraschungen zu verteilen.

Aufgrund von dringend notwendigen Baumaßnahmen im Hauptgebäude können die Themenräume des Museums, der Fahrsimulator, das Kino und das Kinderspielzimmer an diesem Tag leider nicht genutzt werden. Einzig das Bistro und die Toiletten stehen den Besucherinnen und Besuchern offen. Auf dem Außengelände wird aber die beliebte Kinderbahn ihre Runden drehen. Und um der Kälte etwas entgegenzusetzen, bietet das Team vom Café Hohenfels zusätzlich Glühwein, Bratwürstchen sowie heißen Kakao an.

Die beliebte Kinderbahn dreht am letzten Öffnungstag des Straßenbahn-Museums noch einmal ihre Runden. Quelle: Michael Schütz (Archiv)

Lesen Sie auch: Mehr Barrierefreiheit: Straßenbahn-Museum hat jetzt Tram mit ebenerdigem Einstieg

Wiedereröffnung für April geplant

Vor der anstehenden Winterpause hat Museumssprecher Bodo Krüger noch einmal auf das Jahr zurückgeblickt. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie habe das Straßenbahn-Museum die Saison 2021 nicht mit den gewohnten Besucherzahlen abschließen können. Weil erst am 4. Juli geöffnet werden konnte, hat das Museum drei Monate seiner Saison verloren. „Gleichwohl war das Interesse der Menschen unübersehbar, denn die verbliebenen Öffnungstage sowie die Sonderveranstaltungen waren entgegen allen Erwartungen sehr gut besucht“, erklärt Krüger. Die Wiedereröffnung ist für die erste Aprilwoche des Jahres 2022 geplant.

Am Sonntag, 5. Dezember, kostet der Eintritt für Erwachsene 7,50 Euro. Kinder zahlen 4 Euro und Familien 20 Euro. Der ermäßigte Eintritt beträgt 6,50 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Wehminger können das Museum an diesem Tag, unabhängig vom Alter, sogar kostenlos besuchen. Dabei gilt die 2-G-Regel, Zutritt erhalten lediglich Geimpfte und Genesene. Besucher müssen sich an der Kasse zudem per Smartphone-App einchecken. Der Trägerverein empfiehlt, sich unmittelbar vor dem Museumsbesuch auf der Internetseite tram-museum.de über mögliche Veränderungen zu informieren. Dort gibt es zudem Infos zu der An- und Abreise mit einem Oldtimerbus.

Von Katja Eggers