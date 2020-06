Sehnde

Es ist ein Neustart nach der Corona-Zwangspause: Die AWO-Stöberkiste für gebrauchte Kleidung an der Peiner Straße nimmt wieder ihren Betrieb auf. „Es ist aber nicht mehr so, wie es vorher war“, verdeutlicht Reiner Luck, Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt Sehnde. In der Zwischenzeit habe man die Einrichtung nicht nur aufgeräumt, sondern mit der Stadt auch ein Konzept zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln entwickelt und zudem mit Bettina Gottscholl eine neue Leiterin gefunden. Entscheidende Neuerungen: Termine werden nur telefonisch vergeben, zudem nimmt die Stöberkiste künftig nur noch wirklich gut erhaltene Stücke an.

Grund dafür ist die Corona-Krise. Bisher seien nicht ausgegebene Altkleider von Textilverwertungsfirmen weiterverarbeitet oder in Entwicklungsländer geschickt worden. Durch die Corona-Beschränkungen seien nun jedoch Grenzen dicht, und Waren könnten nicht mehr weiter transportiert werden. Das könne man auch an den vollen Altkleidercontainern an den Straßen sehen. „Die Lager mit Altkleidern in Deutschland sind mehr als voll“, verdeutlicht Luck. „Wir können in diesem Jahr nicht mehr mit einer Abnahme rechnen.“

Daher könne die Stöberkiste nur noch Stücke annehmen, von denen man sicher sei, dass sie im nächsten halben Jahr auch wieder an Besucher abgegeben werden können. „Wir legen großen Wert auf die Qualität der angebotenen Stücke.“ Altkleider und Spielzeug würden gerne angenommen, diese müssten jedoch sauber und gebrauchsfähig sein. Küchengeschirr oder Ähnliches sollten für einen Haushalt vollständig und nutzbar sein. Deshalb kämen einzelne Gläser oder Geschirrteile nicht in Frage, sondern könnten auf dem Wertstoffhof abgegeben werden.

Ausgabe während Corona ohne Bezahlung

Termine für die Ausgabe von Kleidung können über Telefon (0 51 38) 7 09 17 57 oder per E-Mail an awosehnde@ds-luck.de vereinbart werden. Sonst sollten auf dem Anrufbeantworter Name und Rückrufnummer hinterlassen werden. Familien dürfen mit maximal drei Mitgliedern kommen. Diese Daten werden für drei Wochen in einer Terminliste gespeichert. Nur Personen, die darauf stehen, dürfen die Räume nach einer Überprüfung zum vereinbarten Zeitpunkt betreten – mit Mund-Nasen-Bedeckung. Nach 20 Minuten müssen Besucher die Stöberkiste wieder zu verlassen. Der Einlass erfolgt über den Seiteneingang und der Ausgang über die Terrassentür.

Für die Kleiderausgabe wird während der Corona-Zeit keine Bezahlung erhoben. „Damit entfällt auch das Wechseln von Bargeld“, nennt Luck als eine Sicherheitsmaßnahme. Bereits erworbene Berechtigungskarten können zurückgegeben werden, der Betrag in Höhe von drei Euro pro Karte wird erstattet. Die Terminvergabe erfolgt ebenfalls über Telefon (0 51 38) 7 09 17 57 oder per E-Mail an awosehnde@ds-luck.de. Die Rückgabe ist an der Tür der Begegnungsstätte an der Peiner Straße 13 möglich.

Keine Annahme von defekten und dreckigen Spenden

Zur Annahme von Sachen habe man eine klare Regel aufgestellt, sagt Luck: „Wir nehmen keine Altkleider beziehungsweise Gegenstände mehr an, die unbrauchbar, defekt oder unsauber sind.“ Sehnder, die Kleidung in die Stöberkiste bringen, sollten die Räumlichkeiten dabei nicht betreten. Kleiderspenden, Spielzeug oder ein vollständiges Küchengeschirr werden von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen an der Eingangstür kontaktlos entgegengenommen und geprüft. „Spenden, die nicht unserem Qualitätsanspruch entsprechen, werden abgewiesen“, macht der AWO-Vorsitzende deutlich. Zudem würden Transportbehälter nicht zurückgegeben, sollte es dabei Probleme geben, werde die Annahme verweigert.

Von Oliver Kühn