Infolge der Corona-Pandemie sind auch in Sehnde die Steuern deutlich eingebrochen, von der Einkommenssteuer bis zur Gewerbesteuer. Von Bund, Land und auch der Region gibt es aus verschiedenen Töpfen zwar finanzielle Entlastungen, die das Defizit aber nicht ausgleichen können. Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD) hat deshalb eine Erhöhung der Grundsteuern vorgeschlagen und auch alle anderen Steuern und Gebühren auf den Prüfstand gestellt. Dazu wird der Rat am Donnerstag, 17. Dezember, voraussichtlich das letzte Wort haben.

Allein bei der Gewerbesteuer haben Dutzende Unternehmen in Sehnde eine Stundung ihrer Vorauszahlungen beantragt, die auch bewilligt wurde. Kruse geht zurzeit von einem voraussichtlichen Gewerbesteuerertrag in diesem Jahr von rund 5 Millionen Euro aus. „Im Vergleich zu den Vorjahren ist hier ein durchschnittlicher Minderertrag von etwa 1,3 Millionen zu verzeichnen.“ Dafür erhält die Stadt vom Land nun eine Ausgleichszahlung in Höhe von einer Million Euro. Der Niedersächsische Landtag hatte im Juli ein Hilfsprogramm für die Kommunen in Höhe von 814 Millionen Euro für ausgebliebene Gewerbesteuern beschlossen und Anfang Dezember ausgezahlt.

Auch bei der Einkommenssteuer rechnet der Verwaltungschef mit einem Einbruch von derzeit 575.000 Euro, ein Minus von 4,7 Prozent – wobei man im Rathaus bis vor Kurzem sogar mit noch höheren Ausfällen gerechnet hat. „Es macht sich bemerkbar, dass sich die Wirtschaftslage im dritten Quartal dieses Jahres entgegen ursprünglichen Erwartungen erfreulicherweise verbessert hat“, sagt Kruse. Eine Endabrechnung könne er aufgrund der derzeit sehr unsicheren Gesamtlage nicht abgeben, diese erfolge Anfang nächsten Jahres.

Auch freiwillige Leistungen im Fokus

Weil alle Gebühren auf dem Prüfstand stehen, könnte dies auch die sogenannten freiwilligen Leistungen betreffen, etwa die Förderung von Vereinen. Darüber muss der Rat am Donnerstag ebenfalls entscheiden. „Daher möchte ich mich jetzt nicht im Detail äußern, aber ich gehe davon aus, dass zum Beispiel die Vereine mit dem aktuellen Stand der Beratungsergebnisse zufrieden sein können“, sagt Kruse. Die Stadt erhält zudem zwar 480.000 Euro, die der Bund für die Kosten der Unterkunft von Sozialhilfeempfängern zur Verfügung gestellt hat, sowie zusätzliche 617.000 Euro aus den sogenannten Schlüsselzuweisungen des Landes. Doch durch die Mehraufwendungen für Corona-Maßnahmen wie etwa zusätzliche Reinigungskosten, Heizkosten, Desinfektion und Ähnliches verschlechtert sich das Gesamtergebnis für dieses Jahr gegenüber der Planung dennoch.

Die exakte Höhe des Haushaltsdefizits könne zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden. „Ich gehe aber davon aus, dass sich der geplante Haushaltsfehlbetrag von etwa 6,5 Millionen Euro aufgrund von Einsparungen an anderer Stelle nicht extrem erhöhen wird“, sagt Kruse.

