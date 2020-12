Sehnde

Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Jankowski-Zumbrink wechselt zum Jahresende nach Burgdorf. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler hat in Sehnde bei den Stadtwerken sowie ihren Kommunalgesellschaften Energieversorgung Sehnde (EVS) und Infrastrukturgesellschaft Sehnde vieles verändert und neue Geschäftsfelder erschlossen.

Als der Westfale vor fast 15 Jahren in Sehnde anfing, gab es in Sehnde sechs städtische Gesellschaften. Er machte daraus drei – die Stadtwerke, die Energieversorgung Sehnde und die Infrastrukturgesellschaft Sehnde –, alles in allem 46 Mitarbeiter, aber „eine kleine, wendige und hochmotivierte Truppe“, so Jankowski-Zumbrink. Zudem übernahm er 2006 Strom und Gas von der Avacon. Er lobt die Sehnder Politik, die dieses wie viele andere Entwicklungen mitgetragen habe.

Drei Schnellladestationen für die Kernstadt geplant

Im Gegensatz zu vielen anderen Geschäftsführern setzt er auf Eigenpersonal und lässt weniger Aufgaben von Fremdfirmen erledigen. Deshalb hat er in den vergangenen Jahren eine eigene Grünpflege und eine eigene Tiefbautruppe aufgebaut. „Ich habe festgestellt, dass Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen identifizieren, viel besser und verlässlicher arbeiten“, sagt Jankowski-Zumbrink.

Stadtwerke betreuen 274 Kilometer Kanalisation Die Stadtwerke, eine Tochtergesellschaft der Stadt Sehnde, sind zuständig für die Trinkwasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung und -reinigung von rund 24.000 Einwohnern. Das 46-köpfige Team aus Verwaltung und Technik ist auch für das Tochterunternehmen, die Energieversorgung Sehnde GmbH und das Schwesterunternehmen, die Infrastruktur Sehnde GmbH, zuständig. Die Stadtwerke sind verantwortlich für 274 Kilometer Kanalisation, 34 Pumpwerke, 57.000 Quadratmeter Regenrückhaltebecken, 10.700 Meter Gräben und die zentrale Kläranlage mit einer Ausbaugröße von 40.000 Einwohnern. Das Unternehmen ist auch für die Trinkwasserversorgung der Stadt Sehnde verantwortlich, es versorgt circa 24.000 Menschen mit Trinkwasser und unterhält dafür etwa 124,9 Kilometer Verteilnetz und 17,7 Kilometer Transportleitungen. Die Energieversorgung Sehnde GmbH liefert Strom und Gas als Grundversorger für die Stadt Sehnde und versorgt auch überregional. Die Infrastruktur Sehnde erschließt Bau- und Gewerbegebiete, baut Schulen, Kindergärten und Feuerwehrhäuser. Aktuell errichtet sie das Feuerwehrhaus in Haimar und den Anbau an das Feuerwehrhaus in Höver. Bis jetzt ist noch unklar, wer das Unternehmen ab 1. Januar 2020 leiten soll. Der Aufsichtsrat wolle in einer der nächsten Sitzungen über die Nachfolge entscheiden, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Hoffmann ( CDU).

Dennoch wollte der 55-Jährige nochmal einen Neuanfang wagen. „Wenn, dann jetzt“, sagt er. Und da habe sich die Gelegenheit mit Burgdorf ergeben. Mit seinem Vorgänger dort habe er gute Kontakte gepflegt, so Jankowski-Zumbrink. Man sei auf einer Linie gewesen.

Beheizung des Waldbades kommt

Einige Projekte in Sehnde wird der bei Bielefeld wohnhafte 55-Jährige nicht abschließen können: Die Ladeinfrastruktur für Elektroautos soll ausgebaut werden – unter anderem sind dabei Schnellladestationen an drei verschiedenen Stellen der Kernstadt vorgesehen. Zudem werde gerade ein Monitoring für das Trinkwasser aufgebaut. So könnten etwa die Durchflussmengen in den Schächten besser kontrolliert und Schwankungen oder Rohrbrüche schneller entdeckt werden, sagt der Stadtwerke-Chef. Auch die Beheizung des Waldbads Sehnde steht noch auf der Liste.

Es gibt auch Projekte, die er in Sehnde gern noch angeschoben hätte. „Ein Windrad für Sehnde wäre mein Traum gewesen“, sagt er lachend.

Von Patricia Oswald-Kipper