Das wird eine Herausforderung: Für die Kommunalwahlen und die Bundestagswahl im September braucht die Stadt Sehnde viele Wahlhelfer – rund 300 Freiwillige sind vonnöten, um die Aufgaben in den 32 Wahlvorständen für das Stadtgebiet bewältigen zu können. Das sind so viele wie noch nie. Wahlhelferin oder Wahlhelfer kann jede Person werden, die auch wahlberechtigt ist. Erstmals sollen auch „mobile Wahlvorstände“ zum Einsatz kommen.

Bürgermeister Olaf Kruse spricht von einem „Superwahljahr“, denn am 12. September werden nicht nur der Rat und die Ortsräte, sondern auch die Regionsversammlung und der Regionspräsident gewählt. Und bei der Bundestagswahl zwei Wochen später könnte auch noch eine Stichwahl des Regionspräsidenten hinzukommen.

Keine Vorkenntnisse nötig

Die Vorbereitungen für die Wahlen beginnen bereits jetzt. Rund 18.600 Wahlberechtigte in Sehnde müssen informiert, Briefwahlunterlagen vorbereitet, Wahllokale und Stimmbezirke eingerichtet werden. Die Hilfe bei Wahlen ist in der Verfassung vorgesehen und stellt sowohl das Recht als auch die Pflicht der Bevölkerung dar, das Wahlrecht und damit die Demokratie zu stärken. Vorkenntnisse seien nicht notwendig, betont die Stadt. Alles Wissenswerte werde in einer kurzen Schulung kurz vor der Wahl vermittelt. Die Mitglieder des Wahlvorstandes kümmern sich in einem Wahllokal um den reibungslosen Ablauf der Wahl, wie etwas die Überprüfung der Personalien, die Ausgabe der Stimmzettel, die Ermittlung der Wahlbeteiligung und die Stimmzettelauszählung.

Kruse rechnet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie mit mehr Briefwählern. Die Wahlvorstände würden deshalb von zwei auf fünf aufgestockt. Neu seien die mobilen Wahlvorstände. Diese könnten sich im Vorfeld der Wahl etwa für die Justizvollzugsanstalt Sehnde oder das Klinikum Wahrendorff eignen. Theoretisch sei dies auch in Senioreneinrichtungen möglich, dazu müsse man aber die Entwicklung der Corona-Lage abwarten.

Mitmachen wird honoriert

Der Wahlvorstand trifft sich am Wahltag, Sonntag, 12. September, um 7.30 Uhr im Wahllokal und bespricht den Dienstplan. In der Regel läuft der Wahlsonntag in zwei Schichten ab, ab 17.30 Uhr finden sich dann alle Wahlvorstandsmitglieder wieder im Wahllokal ein, um ab 18 Uhr die Stimmen auszuzählen. Als Anerkennung für ihren Einsatz erhalten die Wahlhelfer ein sogenanntes Erfrischungsgeld – je nach Aufgabe im Wahlvorstand – von 35 oder 50 Euro.

Wer Wahlhelfer werden will, kann sich im Fachdienst Ordnung und Recht, Nordstraße 21 (Zimmer 411), melden. Eine Anmeldung ist auch online über die städtische Internetseite www.sehnde.de oder per E-Mail an die Adresse wahlen@sehnde.de möglich. Für Rückfragen stehen Bianca Frey unter Telefon (05138) 707201 oder Melanie Kamm unter (05138) 707207 zur Verfügung.

Von Oliver Kühn