Sehnde

Das Fahrrad scheint in Sehnde immer beliebter zu werden: Bei der Stadtradeln-Kampagne des Klima-Bündnisses haben die Sehnder in diesem Jahr nun das dritte Mal in Folge den Stadt-Rekord gebrochen. Und nicht nur das: Mit 575 Teilnehmern hat sich deren Anzahl im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppelt. Zudem wurde eine magische Marke geknackt. Innerhalb von drei Wochen haben die Radler genau 112.207 Kilometer zurückgelegt – ebenfalls eine neue Bestzahl und ebenfalls fast eine Verdoppelung zum Vorjahr.

Während im vergangenen Jahr 299 Radler rund 60.000 Kilometer zurücklegten, haben sich in diesem Jahr zwischen dem 6. und 26. Juni fast doppelt so viele Sehnder in den Sattel geschwungen. Mehr als 16.000 Kilogramm Kohlendioxid haben sie mit dem Verzicht aufs Auto eingespart. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren hatten nur 91 Menschen teilgenommen, 25.537 Kilometer zurückgelegt und damit 3626 Kilogramm CO2 eingespart. Bei dem Wettbewerb geht es darum, drei Wochen lang möglichst viele Alltagswege mit dem Rad zurückzulegen.

100.000-Kilometer-Marke geknackt

„Ich war mir nicht sicher, ob wir dieses Jahr die 100.000 Kilometer schaffen“, gesteht Kristina Haack, Kampagnen-Koordinatorin für das Stadtradeln bei der Stadt. Doch diese Marke haben die Sehnder jetzt locker geknackt. „Corona hat hierbei sicher eine Rolle gespielt“, meint Haack. Viele Menschen seien im Homeoffice gewesen und hätten Fahrten im Stadtgebiet und kleine Besorgungen offenbar mit dem Fahrrad erledigt. Gleichzeitig sei das Thema nachhaltige Mobilität immer wichtiger.

Radfahrer ist in Corona-Zeiten so wie Spazierengehen immer beliebter geworden. Quelle: Symbolbild

„Klimaschutz kann jeder“

Auch Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) wertet die große Resonanz als wichtiges Zeichen für klimafreundliche Fortbewegung. „Die Ergebnisse zeigen deutlich: Klimaschutz kann jeder“, stellt er fest. Dem Trend zum Fahrrad müsse die Kommune nun durch entsprechende Maßnahmen im Straßenverkehr Rechnung tragen. Ein Baustein könnte etwa die erste Fahrradstraße sein, die von der Einmündung Am Nordfelde auf den Zuckerfabriksweg, die Breite Straße und die Friedrich-Ebert-Straße bis zum Mittellandkanal führen soll. Dies hat der Ortsrat Sehnde beschlossen.

KGS stellt fleißigstes Team

In 24 Teams sammelten die Sehnderinnen und Sehnder Kilometer, wobei das Team der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde die meisten schaffte: 31.996 Kilometer radelten die 167 Mitglieder für ihr Teamkonto zusammen. Mit diesem starken Ergebnis belegt die KGS sogar Platz 19 von insgesamt 943 gemeldeten Gruppen in der gesamten Region Hannover. Auf Platz zwei im internen Ranking landete die Handballabteilung des TVE Sehnde mit 137 Teilnehmern und knapp 18.000 gefahrenen Kilometern. „Die Sportler haben an der Aktion als Alternative zum pandemiebedingt eingeschränkten Training teilgenommen“, sagt Haack. Das Team Rathaus landete mit rund 9300 Kilometern auf dem dritten Platz.

Auf Rätseltour durch die Ortsteile

Erstmals hatte die Stadt in diesem Jahr parallel zum Stadtradeln eine Fahrradschnitzeljagd organisiert. Dazu sollten die Radler zeigen, wie gut sie ihre Stadt kennen und in jeder Ortschaft eine Rätselfrage beantworten. Die Stadt loste aus allen richtigen Einsendung jeweils drei Gewinner für die Kategorien Erwachsene und Kinder unter zwölf Jahren aus, die sich nun über Überraschungspakete aus nützlichen Dingen rund ums Radfahren sowie einem Sehnde-Gutschein freuen dürfen. Bei den Erwachsenen gewannen Christina Gombkötö aus Wassel, Ingrid Probst aus Sehnde und Anja Schaare aus Bolzum, bei den Kindern Lilly und Milla Bolzum aus Bolzum sowie Henry Siegert aus Sehnde.

Unter dem Motto „Sehnde kulinarisch“ boten Gastronomen den Teilnehmern erstmals an, dort ihre Radtouren kulinarisch abzurunden. Das war eine Idee der Verwaltung, um die Restaurants in Corona-Zeiten zu unterstützen.

Beim Stadtradeln machen alle 21 Kommunen der Region Hannover mit. Die Teilnehmer können Teams gründen oder sich einem bestehenden Team anschließen. Nach jeder Tour tragen sie die gefahrene Strecke online in ein Kilometerbuch ein oder verbuchen sie per Tracking-App.

Von Elena Everding