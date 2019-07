Der Raubüberfall eines 23-Jährigen im Juli 2018 auf die Tankstelle an der B 65 in Sehnde-Ilten bleibt ungesühnt. Der psychisch kranke Mann war zur Tatzeit nicht schuldfähig. Das hat das Landgericht Hildesheim geurteilt. In die geschlossene Psychiatrie muss der Täter allerdings ebenfalls nicht.