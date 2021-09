Sehnde

Die Stadt zieht ein positives Resümee ihrer Ferienpass-Aktionen. Seit dem 22. Juli hatten Kindern und Jugendlichen insgesamt 64 Angebote mit knapp 800 Plätzen zur Verfügung gestanden. Dank der tatkräftigen Unterstützung der Sehnder Vereine und ihrer Ehrenamtlichen war die Angebotspalette mit etlichen Highlights gespickt. So gab es neben Ausflügen in den Zoo, in den Seilgarten und zum Floßbauen auch viele sportliche Angebote wie etwa Aikido, Handball und einen Inliner-Sicherheitskurs. Kreativ ausleben konnte sich der Nachwuchs beim Basteln oder Improvisationstheater. Großen Spaß bereitete auch das erste dreitägige Fußballcamp für Mädchen.

Kein einziger Corona-Fall

Die Hygienekonzepte der Veranstalter wurden von allen umgesetzt. Auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung durfte bei einigen Angeboten auch verzichtet werden. Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen trugen zur Vorsicht dennoch Maske. Auch das war vielleicht ein Grund dafür, dass es während der Ferienpass-Aktionen nicht einen einzigen Corona-Fall gab.

Saskia Bartels vom Kinder- und Jugendtreff freute sich, dass trotz der nach wie vor schwierigen Umstände und Hygienebestimmungen ein attraktives Programm auf die Beine gestellt werden konnte. „Auch wenn diesmal weniger Aktionen als in den vergangenen Jahren angeboten wurden, war die Qualität der Veranstaltungen hoch“, betonte Bartels. Ihr Dank galt allen Vereinen, ihren Helferinnen und Helfern sowie den Ehrenamtlichen. „Ohne ihr Engagement wäre der Ferienpass nicht so reich an tollen Aktionen“, erklärte Bartels.

Von Katja Eggers