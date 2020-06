In Sehnde drohen in den nächsten Jahren Praxisschließungen, weil einige der praktizierenden Ärzte in Rente gehen. Die Stadt will dem drohenden Ärztemangel entgegenwirken und plant als erste Kommune in der Region Hannover umfangreiche Fördermaßnahmen für Mediziner, die sich in Sehnde niederlassen wollen.