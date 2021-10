Sehnde

In der Bestattungskultur haben sich laut der Sehnder Stadtverwaltung in den zurückliegenden Jahren deutliche Veränderungen ergeben. So würden mehr Urnen- als Sarggräber sowie mehr pflegefreie Grabarten nachgefragt. Dem will die Stadt nun mit einem neuen Entwicklungskonzept für die kommunalen Friedhöfe gerecht werden. Dazu gehört es auch, frei werdende Grabfelder neu und bedarfsgerecht zu gestalten. Die Umgestaltung einer Fläche auf dem Sehnder Friedhof in eine Parkanlage ist ebenfalls geplant. Der Rat hat das Konzept bereits einstimmig gebilligt.

In den zurückliegenden zehn Jahren fanden auf den sechs städtischen Friedhöfen jeweils rund 120 Bestattungen statt, davon 77 Prozent als Urnenbeisetzung. Dabei gab es allerdings erhebliche Unterschiede zwischen der Kernstadt und den Dörfern: Wurde auf dem größten kommunalen Friedhof an der Chausseestraße nicht einmal jeder Fünfte in einem Sarg bestattet, so war es in den Dörfern fast die Hälfte.

Angehörige müssen Gräber nicht pflegen

Auf dem Sehnder Friedhof sollen 185 sogenannte pflegefreie Sargwahlgräber angeboten werden, zum größten Teil mit einem Stein und Bepflanzung, zum Teil aber auch nur mit Grabplatte oder Stein im Rasen. Außerdem sind knapp 250 pflegefreie Urnengräber in verschiedenen Ausführungen geplant. Sie verteilen sich auf den Urnen- und den Heckengarten sowie den Baumhain. Pflegefrei bedeutet bei beiden Grabarten, dass sich die Angehörigen nicht um die Gräber kümmern müssen. Im Kaufpreis eines Grabes ist die Pflege bereits enthalten, mit der die Stadt dann einen Fachbetrieb beauftragt. Die Hinterbliebenen haben dann allerdings auch keine oder nur sehr eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten.

Schon jetzt gibt es auf dem Friedhof an der Chausseestraße Urnengräber ohne Grabstein, nur mit einem Namensschild auf einer Gemeinschaftsstele. Quelle: Thomas Böger

Neu entstehen soll ein „Garten der Sternenkinder“, in dem Totgeborene sowie Kinder bis zu zehn Jahren in Sarg oder Urne beigesetzt werden können. Außerdem wird eine Möglichkeit geschaffen, Urnen mit Haustieren als Grabbeigabe für Menschen zu bestatten.

Neue Grabarten auch in den Dörfern

Auch auf den kleineren Friedhöfen in den Dörfern sind neue Angebote vorgesehen. So soll es in Dolgen sechs Plätze für nach einer Nutzungsdauer von 25 Jahren wiederbelegbare Urnengräber unter einem Baum geben. In Evern sind von diesem Grabtyp 24 vorgesehen, außerdem noch einmal die gleiche Anzahl mit einer Grabplatte im Rasen. In Haimar soll es ebenfalls 24 Urnengräber mit einer Grabplatte unter Bäumen sowie zehn Sarggräber mit Stein im Rasen geben.

In Gretenberg sind 16 Urnengräber geplant, die eine Hälfte wiederbelegbar und unter einem Baum, die andere im Rasen. Alle sollen mit einer Grabplatte versehen werden. Auch in Wassel sollen gut 20 Urnengräber mit Grabplatte angeboten werden, 14 im Rasen, acht unter einem Baum.

Begonnen werden soll mit der Herrichtung der neuen Grabarten in Dolgen und in Sehnde. Dort ist zunächst die Anlage neuer Urnengräber in unterschiedlicher Ausführung vorgesehen. Für die noch in diesem und im nächsten Jahr geplanten Arbeiten werden nach Angaben der Stadtverwaltung gut 63.000 Euro benötigt, die auch bereits im Haushalt ausgewiesen sind.

Von Thomas Böger