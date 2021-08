Sehnde

Ohne sie würde vieles nicht mehr funktionieren. „Das Ehrenamt ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält“, fasst es Bürgermeister Olaf Kruse zusammen. Um diesen uneigennützigen Einsatz zu würdigen, will die Stadt Ehrenamtliche beim nächsten Neujahrsempfang Anfang nächsten Jahres für ihr bürgerschaftliches Engagement ehren – und bittet dafür Vereine, Gruppen, Initiativen und Institutionen um Vorschläge.

Damit sich die Auswahlkommission ein umfassendes Bild von den eingereichten Vorschlägen machen kann, sollten die Vorschläge schriftlich, möglichst ausführlich und aussagekräftig sein, sagt die städtische Ehrenamtskoordinatorin Anja Hettling. Die Auszeichnung kann an Personen, Gruppen, Vereine und Institutionen vergeben werden, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich engagieren. Ein Vorschlagsrecht besitzen jede Bürgerin und jeder Bürger sowie Gruppen, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen mit Sitz in Sehnde.

Vorschläge bis 30. September

Die Vorschläge müssen bis zum 30. September an die Stadt Sehnde, Ehrenamtskoordination, Anja Hettling, Nordstraße 21, 31319 Sehnde oder auch per E-Mail an anja.hettling@sehnde.de geschickt werden. Die Richtlinien für die Ehrung stehen auch auf der städtischen Homepage auf www.sehnde.de unter dem Stichwort „Leben/Ehrenamt“.

In diesem Jahr war der Neujahrsempfang wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Die Stadt hatte die Auszeichnungen dann im April coronakonform im Ratssaal des Rathauses nachgeholt. Geehrt wurden etwa Jasmin Warnecke, die in ihrer Freizeit mehr als 5000 Masken produziert hat oder Christiane Dröse und Friedrich-Wilhelm Haarstrich, sich im Verein Aktiv DabeiSein für die Belange von Behinderten und ihren Angehörigen engagieren und das am Freitag zu Ende gehende inklusive Feriencamp in Dolgen organisiert hatten.

Von Oliver Kühn