Sehnde

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, vieles ist in der Stadt verloren und von ehrlichen Findern abgegeben worden – diese Fundsachen will die Verwaltung nun in einer Online-Auktion versteigern. Die Fundsachen können ab Donnerstag, 10. Oktober, im Internet auf der Auktionsplattform sonderauktionen.net/ begutachtet...