Sehnde

Bei Veranstaltungen der Stadt Sehnde oder in städtischen Einrichtungen dürfen künftig nur noch Mehrweggeschirr, -besteck und -trinkgefäße eingesetzt werden. Verboten sind künftig auch Portionsverpackungen, wie sie beispielsweise für Kaffeesahne, Ketchup und Senf oft verwendet werden.

Das hat der Rat der Stadt jetzt auf Antrag der CDU/FDP-Gruppe beschlossen. Diese hatte den Antrag bereits im Mai vergangenen Jahres gestellt. „Mit diesem Ratsbeschluss bekennt die Stadt Sehnde sich dazu, künftig einen wichtigen Schritt zu mehr Müllvermeidung zu leisten“, erklärt die Stadtverwaltung in ihrer Beschlussvorlage.

Nicht nachhaltig: Einweggeschirr- und besteck werden aus Sehnde verbannt. Quelle: Stadt Sehnde

Mit der neuen Regelung erweitert die Kommune das seit Juli in Deutschland geltende Verbot von etlichen Einwegplastikprodukten wie Trinkhalmen, Rührstäbchen oder Einweggeschirr aus konventionellem Plastik beziehungsweise biobasierten Kunststoffen.  Andere Wegwerfprodukte wie zum Beispiel Getränkebecher aus Pappe sind von der gesetzlichen Regelung nicht betroffen – in Sehnde dagegen sind sie mit dem Ratsbeschluss trotzdem von allen städtischen Veranstaltungen verbannt.

Geschirrmobil soll Umstellung erleichtern

Auch Vereine und Verbände oder Elterninitiativen dürfen Getränkebecher in städtischen Einrichtungen wie Schulen, Sporthallen, Kindergärten oder Schwimmbädern nicht mehr benutzen. Gleiches gilt etwa für Straßenfeste und öffentliche Märkte. Für Veranstaltungen Dritter auf städtischen Flächen, die von der Stadt genehmigt werden müssen, nimmt diese eine entsprechende Regelung in ihre Genehmigungsbestimmungen auf. „Damit steht zukünftig für Veranstaltungen im Stadtgebiet, seien sie öffentlicher oder privater Natur, eine nachhaltige Lösung zur Verfügung.“ Nur wenn der Einsatz von Mehrweggeschirr „begründbar nicht möglich ist“, könne auf Einweggeschirr zurückgegriffen werden – das aber ebenfalls plastikfrei sein muss.

Zudem soll eine weitere Maßnahme der Stadt die Verwendung von Mehrwegprodukten erleichtern: Sie will noch in diesem Jahr ein Geschirrmobil mit Geschirr für 300 Personen anschaffen. „Es soll ein Anhänger werden“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse (SPD). Ein Zuschuss des Bundesumweltministeriums im Rahmen des Gutklima-Projektes in Höhe von 25.000 Euro sei bereits zugesagt.

Von Thomas Böger