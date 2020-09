Sehnde

Die Stadt Sehnde beteiligt sich mit einem Aktionstag an der Europäischen Mobilitätswoche „Park(ing) Day“, einer Kampagne der Europäischen Kommission. Termin ist am Freitag, 18. September, von 14 bis 18 Uhr rund ums Sehnder Rathaus. Der große Rathausparkplatz an der Nordstraße sowie die Stellplätze am Karl-Backhaus-Ring werden dabei für Fahrradaktionen für Jung und Alt umgenutzt. „Wir wollen damit für den Fahrradverkehr werben“, begründet Bürgermeister Olaf Kruse die Teilnahme.

Fahrradparcours und Pedelec-Kurs

So gibt es etwa einen Fahrradparcours für Kinder ab sechs Jahren, die ihr Fahrrad und einen Helm mitbringen sollen. Ferner wird eine Fahrradwerkstatt geöffnet und eine Fahrradcodierung angeboten, wofür der Kaufbeleg und der Personalausweis vorgelegt werden müssen. Darüber hinaus steht ein Pedelec-Kurs auf dem Programm, für den ebenfalls das Elektrorad und ein Helm mitzubringen sind. Die Teilnahme an den Aktionen ist spontan möglich, lediglich für den Pedelec-Kurs ist eine Anmeldung unter Telefon (05138) 707291 erforderlich.

Die Europäische Mobilitätswoche bietet seit 2002 Kommunen aus ganz Europa eine Möglichkeit, ihren Bürgern die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näherzubringen. Auch in der Region Hannover gibt es zahlreiche Aktionen, die vom Mobilnetzwerk der Region unterstützt werden. Weitere Informationen finden sich auf www.umweltbundesamt.de/europaeische-mobilitaetswoche.

Skater Night in Sehnde ?

Doch Sehndes Bürgermeister hat bereits weitergehende Vorstellungen. „Ich würde gern mal einen Rundkurs durch Sehnde mit gesperrten Straßen anbieten, ähnlich wie bei der Skater Night in Hannover“, beschreibt Kruse seine Gedankenspiele. Dafür könnte vielleicht im nächsten Jahr auch mal die Bundesstraße 65 für zwei bis drei Tage gesperrt werden. Und im übernächsten Jahr könnte sich der Verwaltungschef solch eine Aktion auch kombiniert mit einem verkaufsoffenen Sonntag vorstellen.

