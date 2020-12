Sehnde

Bereits 2010 hatten mehrere Städte und Gemeinden die Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“ unterzeichnet. Zwei Jahre später wurde der Verein Kommunen für biologische Vielfalt gegründet, dem bis jetzt mehr als 270 Kommunen beigetreten sind. In der Region Hannover gehören dazu die Landeshauptstadt, Laatzen, Neustadt am Rübenberge sowie die Region selbst. Jetzt soll sich auf Vorschlag von Bündnis 90/Die Grünen und der Stadtverwaltung auch Sehnde dem Bündnis anschließen.

Damit bekenne sich die Stadt „klar zu ihrer Verantwortung, zum Schutz der biologischen Vielfalt beizutragen“, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung für den Rat. Die Mitgliedschaft biete Sehnde neben einem wertvollen Netzwerk auch konkrete Unterstützungsleistungen. Von einem „Meilenstein in unseren Anstrengungen für mehr Artenvielfalt“ spricht Florian Schuchardt, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat.

Für Nachhaltigkeit in Land- und Forstwirtschaft

Wichtigstes Ziel des Bündnisses ist der Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt. Der Verein will den Kommunen beim Informationsaustausch helfen und bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Außerdem gehören Fortbildungen für Verwaltungsangestellte sowie gemeinsame Projekte mehrerer Städte und Gemeinden zum Angebot. Der Mitgliedsbeitrag für eine Stadt von der Größe Sehndes beträgt jährlich 165 Euro.

Grundlage für die Arbeit des Bündnisses ist die Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“. In ihr werden Aufgaben wie die Gestaltung von Grün- und Freiflächen oder der Schutz von Biotopen aufgelistet. Außerdem verpflichten sich die Unterzeichner, sich für Nachhaltigkeit insbesondere in der Land- und Forstwirtschaft, aber auch für die Förderung naturnaher Tourismuskonzepte einzusetzen. Weiteres Betätigungsfeld ist die Verstärkung von Bildungsangeboten wie Waldkindergärten, Schulgärten und Naturlehrpfade. Es geht aber auch privat und ohne Verein: Landwirt Hans-Hermann Barnstorf hat bereits vor zwei Jahren in Eigenregie eine Blühwiese auf dem Gretenberger Friedhof angelegt.

Mit dem Antrag auf den Beitritt zu dem bundesweiten Bündnis hat sich nach Angaben von Schuchardt ein zwei Jahre alter anderer Antrag seiner Fraktion erledigt. Damals wollten die Grünen die Initiative „ Deutschland summt“ unterstützen und einen lokalen Ableger „ Sehnde summt“ gründen. Dabei geht es hauptsächlich um Insektenschutz.

Mehr Möglichkeiten für die Stadt

Der frühere Bürgermeister habe diesen Antrag „lange liegen lassen“, sagt Schuchardt. Er sei nun aber durch die neue Entwicklung überholt. Mit dem Bündnis für biologische Vielfalt böten sich der Stadt mehr Möglichkeiten, sich für den Artenschutz einzusetzen. Deshalb seien die Grünen damit einverstanden, wenn das Summ-Projekt nicht weiter verfolgt werde, wie es auch die Stadtverwaltung vorschlägt.

