Sehnde

Wenn eine Stadt 753.000 Euro für eine Neuanschaffung ausgibt, sollte geklärt sein, dass sie auch funktioniert. Bei der neuen Drehleiter der Ortsfeuerwehr Sehnde ist diese Überprüfung bereits erfolgt – und das im Einsatz. Sie habe ihre Feuertaufe bereits hinter sich, sagte Bürgermeister Olaf Kruse am Sonnabendnachmittag, als er das Fahrzeug mit einem überdimensionalen Schlüssel offiziell an die Einsatzkräfte übergab. Im Dienst ist die Drehleiter schon seit dem 1. Oktober.

Eine Feuertaufe im Wortsinn sei der erste Einsatz nicht gewesen, sagte Kruse. Denn es ging darum, eine Person in Rethmar anstatt durch ein enges Treppenhaus mit der Drehleiter durch das Wohnungsfenster im ersten Stock hinaus zum Krankentransporter zu befördern.

Rescue Loader kann 500 Kilo Gewicht transportieren

In diesem Fall habe sich bereits eine Zusatzinvestition von 50.000 Euro bezahlt gemacht, erklärte Kruse. Denn zum Einsatz sei dabei der so genannte Rescue Loader – zu Deutsch: Rettungslader – gekommen. Dieser hydraulisch gesteuerte Tragearm wird statt des Rettungskorbs an den Leitermast montiert und kann bis zu 500 Kilo Gewicht tragen. Ein einfacher Rettungskorb schafft nur rund die Hälfte.

Lesen Sie auch Sehnde: Sammelaktion mit Stickern der Feuerwehren Sehnde ist Erfolg

Die Beschaffung der neuen Drehleiter habe einen längeren Zeitraum beansprucht, erinnerte der Bürgermeister. Bereits 2017, und damit unter der Ägide seines Vorgängers Carl Jürgen Lehrke, seien die ersten Gedanken daran aufgekommen. Im Jahr 2020 habe es dann die Bestellung gegeben, und im Juli 2021 habe man das Fahrzeug beim Hersteller, der Magirus-Gruppe in Ulm, abholen können.

Bürgermeister Olaf Kruse (rechts) und sein Amtsvorgänger Carl Jürgen Lehrke probieren die neue Drehleiter aus. Quelle: Michael Schütz

Anbau an Fahrzeughalle ist nötig gewesen

Zum Schluss sei es mit der Auslieferung schneller als erwartet gegangen, meinten Kruse und Ortsbrandmeister Sven Grabbe am Sonnabend. Das habe die Stadt vor ein Unterbringungsproblem gestellt. „Die neue Drehleiter ist nun mal ein bisschen länger als die alte“, sagte Kruse. Inzwischen gebe es an der Fahrzeughalle am Borsigring einen kleinen Anbau, der den Stellplatz für das Fahrzeug verlängert. „Im neuen Feuerwehrhaus wird es aber genügend Platz dafür geben“, betonte der Bürgermeister und sprach damit den geplanten Neubau der Feuerwache an. Man habe inzwischen auch vom Rat den Auftrag bekommen, das Gelände des Baubetriebshofs als möglichen Standort zu prüfen. Das liegt direkt neben der derzeitigen Unterkunft.

Die angetretenen Feuerwehrleute freuen sich auf das neue Boot, die Drehleiter und den Rescue Loader. Ganz links ist der neue Anbau für den Drehleiter-Stellplatz zu sehen. Quelle: Michael Schütz

Neues Boot in Dienst gestellt

Neben der Drehleiter konnten die Sehnder Feuerwehrleute noch ein weiteres Fahrzeug in Dienst stellen, denn die Tauchergruppe verfügt jetzt über ein neues Boot. Das 5,60 Meter lange Wasserfahrzeug ersetzt das alte, 40 Zentimeter kürzere Vorgängermodell. Dabei kam es am Sonnabend noch zu einer echten Bootstaufe. „Das habe ich so beim Ruderverein kennengelernt“, sagte Grabbe. Konsequenterweise hat der Ortsbrandmeister dann auch dessen Vorsitzende Cornelia Kampmann eingeladen, die Taufe zu übernehmen. Das Boot trägt jetzt den Namen des Ehrenortsbrandmeisters Johannes Langer, der die Sehnder Ortsfeuerwehr von 1976 bis 2002 geführt hatte.

Von Michael Schütz