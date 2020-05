Stadt Sehnde schafft Masken für Stadtmitarbeiter und Feuerwehr an

Sehnde

Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse hat im Zuge der Corona-Krise eine Dienstanweisung für Mitarbeiter zum Umgang mit der Pandemie erlassen. Diese diene dazu, eine Ausbreitung des Virus in der öffentlichen Verwaltung und den Einrichtungen der Stadt zu verhindern und die Mitarbeiter vor einer Ansteckung bei ihren dienstlichen Tätigkeiten zu schützen. Dafür hat die Stadt für alle Mitarbeiter insgesamt rund 300 wiederverwendbare Mund-Nasen-Bedeckungen angeschafft – alleine 60 für den Bauhof, aber auch für Kita-Mitarbeiter, Hausmeister, Schwimmmeister oder Schulverwaltungsmitarbeiter.

Diensttermine werden abgesagt

Die Dienstanweisung hat auch Auswirkungen über die internen Abläufe hinaus. So sollen Mitarbeiter Veranstaltungen sowie die dienstliche Teilnahme an Veranstaltungen absagen. Notwendige Arbeitstreffen sollen daraufhin überprüft werden, ob sie durch Telefon- oder Videokonferenzen sowie durch die Kommunikation per E-Mail ersetzt werden können. Dienstreisen müssen auf das Notwendigste reduziert werden und sind in Risikogebiete generell untersagt.

Zudem soll in jedem Fachbereich geschaut werden, ob Mitarbeiter vorerst ganz oder teilweise von zu Hause aus arbeiten können, sofern es die dienstlichen Abläufe nicht gefährdet und die Kapazitäten es zulassen. Hygiene und Abstand zu Kunden im Publikumsverkehr zu halten gehöre da schon zur mittlerweile gewohnten Routine.

Masken und Schutzbrillen für die Feuerwehr

Die Feuerwehr hat sogar 220 Schutzpakete bekommen: Auf jedem Sitzplatz in ihren Fahrzeugen liegen jetzt eine Mund-Nasen-Bedeckung sowie eine Schutzbrille für den Einsatzfall. Zu den 220 Masken kommt noch einmal die gleiche Anzahl als Satz zum Austauschen dazu, wenn diese gereinigt werden müssen – dafür hat die Stadt sogar eigens eine Waschmaschine angeschafft. Dies könne man den Einsatzkräften nicht auch noch zumuten, heißt es aus dem Rathaus. Für die Feuerwehr gilt trotz einiger Lockerungen nach wie vor, dass nur Kräfte für Einsätze die Feuerwehrhäuser betreten sollen und auch keine Übungsdienste stattfinden.

