Die Stadt Sehnde erweitert ihr Angebot an Kita-Plätzen: Um den Betreuungsbedarf durch Kinder abzufedern, die erst in diesem Sommer sechs Jahre als werden, richtet die Verwaltung eine zusätzliche Gruppe im Bewegungsraum der Kita in Ilten ein. Sie sucht jetzt nach Alternativen für die fehlende Tobemöglichkeit.