Sehnde

Die Stadt Sehnde gilt unter den Regionskommunen in Sachen Neubaugebiete als Boomtown. Der Zuzug von Neubürgern ist seit Jahren ungebrochen. Vor allem junge Familien lassen sich gern in der Stadt nieder, die mit ihren Slogan „Familienstadt Sehnde – ganz nah draußen“ erfolgreich um weitere Bürger wirbt – nicht umsonst ist Sehnde die jüngste Kommune in der Region Hannover. Und viele wollen sich dauerhaft niederlassen: Mehr als 1000 Bauwillige stehen inzwischen auf der sogenannten Bauinteressentenliste. Weil der Trend ungebrochen ist und die Stadt derzeit einige Baugebiete entwickelt, gibt sie erstmals einen Newsletter für Bauinteressierte heraus, der aktuell und zeitnah über die Vermarktung und den Verkauf von Grundstücken informiert.

Registrierung mit E-Mail-Adresse

Eine Anmeldung zu dem elektronischen Rundschreiben ist jederzeit über die städtische Homepage unter sehnde.de/bauinteressierte möglich. Dafür genüge eine einfache Registrierung mit E-Mail-Adresse, sagt Stadtsprecherin Ines Raulf. Eine Abmeldung sei jederzeit mit einem Klick möglich. Mit dieser neuen elektronischen Dienstleistung würden registrierte Bauinteressierte regelmäßig über die Vermarktung von kommunalen Baugebieten auf dem Laufenden gehalten. Vorgemerkte Interessenten von der alten Bauinteressentenliste seien übernommen worden und erhielten nun eine entsprechende Mitteilung in Form des ersten Newsletters. Ihren allerersten Newsletter hatte die Stadt bei den Kita-Streiks vor zwei Jahren verschickt.

Sehnde wächst stärker als jede andere Kommune in der Region Hannover Die Stadt Sehnde ist bei jungen Familien beliebt – liegt sie doch nur zehn Autominuten vom Speckgürtel Hannovers entfernt, wo die Mieten und Grundstückspreise für viele kaum noch erschwinglich sind. In den vergangenen 25 Jahren ist die Einwohnerzahl um mehr als 26 Prozent auf aktuell 24.364 gestiegen – mehr als in jeder anderen Kommune der Region Hannover. Die Zunahme der Bevölkerung ist ausschließlich auf Zuwanderung zurückzuführen, denn die Zahl der Sterbefälle übertrifft die der Geburten deutlich. Die Stadt betreibe dennoch eine Bevölkerungsentwicklung mit Augenmaß, die die städtische Infrastruktur etwa mit Schulen und Kitas nicht überfordere, hatte das Eduard Pestel Institut für Systemforschung in einem Gutachten bestätigt. Pro Jahr soll Sehnde deshalb nur um rund 100 Einwohner wachsen. 10 Millionen Euro hatte die Verwaltung für den Ankauf von Boden in die Hand genommen, um die Zukunft für Baugebiete und Gewerbeflächen für die nächsten zehn Jahre sicherzustellen. Parallel dazu baut die Stadt ihre Betreuung für Kinder zwischen einem und zehn Jahren aus, derzeit gibt es insgesamt bereits rund 1050 Plätze. Weil die Gesellschaft immer älter wird, sind aber auch altersgerechte Wohnungen und barrierefreie Bushaltestellen Aufgaben für die Zukunft.

Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD) sieht denn auch eine Win-win-Situation für die Stadt und ihre Bürger. Für die Verwaltung verringere sich der Bearbeitungsaufwand. So seien etwa die bislang in verschiedene Abschnitte aufgeteilten Baugebiete nun stadtweit in eine Liste zusammengeführt worden. Zudem gebe es oft viele Nachfragen, weshalb Mitarbeiter viel Zeit in deren Beantwortung investieren müssten. Deshalb soll der Newsletter nicht nur über aktuelle Bauprojekte, sondern auch über künftige Aktivitäten informieren.

Die Erschließung des Neubaugebiet Rethmar-West ist in vollem Gang. Für die 36 Grundstücke gab es rund 660 Anfragen - viel Arbeit für die Stadt. Quelle: Katja Eggers

Vermarktung nur noch elektronisch

Gleichzeitig werde mehr Bürgernähe geschaffen, weil der Newsletter einfacher, schneller und aktueller sei. Man müsse nicht mehr alle Interessenten per Post oder E-Mail anschreiben. „Das ist eine Verbesserung für beide Seiten.“ In diesem Zusammenhang kündigte Kruse auch an, dass die Stadt die Vermarktung künftig ebenfalls nur noch elektronisch bearbeiten wolle. Denn die Vermarktung der Grundstücke im „Kleinen Öhr“ etwa, wo es 223 Bewerber für die 55 Grundstücke gegeben hatte, war extrem aufwendig und hatte gut ein Jahr gedauert, weil unter anderem einige Bauherren falsche Angaben gemacht hatten.

Auch die Entwicklung des Neubaugebiets Rethmar-West war arbeitsintensiv. Dort sollen in mehreren Abschnitten 150 Wohneinheiten verwirklicht werden. Stand April hatten sich 663 Interessenten beworben – für 36 Grundstücke. Das Bewerbungsverfahren für den ersten Bauabschnitt ist inzwischen abgeschlossen und die Verlosung hat bereits stattgefunden. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Verträge abgeschlossen werden. Die Grundstücke sind zwischen 550 und 900 Quadratmeter groß, der Preis beträgt je nach Lage zwischen 185 und 210 Euro pro Quadratmeter. Für die sechs Bauplätze bei der Erweiterung des Wohngebiets „ Bergfeld“ in Rethmar gab es 60 Bewerber.

Digitalisierung schreitet voran

Die Digitalisierung von Dienstleistungen geht in Sehnde mit großen Schritten voran – besonders seit Beginn der Corona-Pandemie. Seit März konnten Termine nur noch telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden. Seit August gibt es zudem die Onlineterminvergabe. Der Ausbau der elektronischen Dienstleistungen scheint bei den Sehndern gut anzukommen. Bis Anfang dieses Monats waren schon mehr als 1100 Termine online vereinbart worden. Weil es eine wachsende Nachfrage gebe, ist das Bürgerbüro kürzlich umgebaut und um einen fünften Arbeitsplatz für Beratungen aufgestockt worden.

Von Oliver Kühn