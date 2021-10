Sehnde

Die Stadt hat erneut Spenden erhalten. Dabei geht es um eine Gesamtsumme von 7900 Euro, denen der Verwaltungsausschuss und der Rat der Stadt nun zugestimmt haben. Denn bis zu einem Wert von 100 Euro kann der Bürgermeister alleine über die Annahme der Spenden entscheiden, bis zu 2000 Euro der nicht öffentliche tagende Verwaltungsausschuss und darüber hinaus der Rat.

Die größte Spende ist eine Sachspende im Wert von 4150 Euro vom Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Evern. Die Spende umfasst einen sogenannten Boden-Schlauchaufroller, zwei Helmsprechgarnituren, einen Laptop und einen Computer mit Monitor und externer Festplatte für die Ortsfeuerwehr Evern. Eine Summe in Höhe von 2250 Euro erhält die Ortsfeuerwehr Wassel für ihr Projekt „Ab in den Wald – Naturerlebnisse für die Kinderfeuerwehr Wassel“ von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsausschuss einer Geldspende des Internethändlers Amazon in Höver über 1000 Euro zugestimmt. Diese soll für die Anschaffung eines Jugendfeuerwehrmobils der Stadtfeuerwehr Sehnde verwendet werden. Amazon hat erst im vergangenen ein großes Verteilzentrum in dem Ortsteil in Betrieb genommen. Zu guter Letzt erhält die Kindertagesstätte Wehmingen noch eine Geldspende von der Artpraxis Fleige in Höhe von 500 Euro. Der Mediziner Thomas Fleige hatte mit seinem Team im Dorfgemeinschaftshaus Wehmingen ein kleines Impfzentrum aufgebaut – und die Kinder hatten monatelang zu großen Teilen auf ihren dortigen Bewegungsraum verzichtet.

Von Marie Pinkert