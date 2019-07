Sehnde

Die Stadt Sehnde hat wieder diverse Sach- und Geldspenden im Wert von rund 10.400 Euro erhalten. Bis zu einem Wert von 100 Euro entscheidet der Bürgermeister über die Annahme, bis zu 2000 Euro der nicht öffentliche Verwaltungsausschuss und darüber hinaus der Rat. Das hat das Gremium in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einhellig getan. Die größte Spende kommt vom Förderverein der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Sehnde: Bei der Spende handelt es sich um 20 sogenannte Accesspoints inklusive Kabel für 4000 Euro. Das sind elektronische Geräte, die als Schnittstelle für kabellose Kommunikationsgeräte fungieren und Nutzer mit dem WLAN-Netzwerk verbinden.

Spenden für Bündnis für Familie

Zweitgrößter Posten ist ein Hochdrucklüfter für die Ortsfeuerwehr Sehnde im Wert von 2500 Euro, den der Förderverein finanziert. 1250 Euro gibt das Parkhotel Bilm in Form von 50 Essensgutscheinen von je 25 Euro für die Aktion Rucksack im Bündnis für Familie der Stadt Sehnde. 590 Euro kommen als Sachspende vom TÜV Rheinland in Form von Kinderspielzeug für die Kindertagesstätte Berliner Straße in Ilten. Je 500 Euro spenden die Sparkasse Hannover und die Energieversorgung Sehnde GmbH (EVS) für das diesjährigeUnternehmerfrühstück der Stadt. Die 16. Auflage ist für den 15. August geplant.

Eine Sachspende im Wert von 540 Euro kommt von Sascha Ullah, Leiter des Rewe-Markts an der Peiner Straße, für den Ernährungsworkshops „5 Zwerge“ an der Kindertagesstätte Sehnde-West. Zudem hat die Firma Hellmich Recycling darauf verzichtet, 335 Euro für die Bereitstellung von einem Container und mehreren Abfalleimern für den Frühjahrsputz in der Mittelstraße zu berechnen. Zu guter Letzt hat der Kulturverein Sehnde zehn Eintrittskarten im Wert von 200 Euro für das Bündnis für Familie spendiert.

Von Oliver Kühn