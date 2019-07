Sehnde

Wer als Erzieherin heutzutage eine Kindertagesstätte leiten möchte, sieht sich allerlei Herausforderungen konfrontiert. Eltern stellen immer höhere Anforderungen, die Vorgaben im Bildungsbereich sowie die Verwaltungsaufgaben nehmen zu – und die Themen Personalführung und Führungskompetenzen sind in der Ausbildung zur Erzieherin schlichtweg gar nicht enthalten. Um neuen Kita-Leiterinnen einen erfolgreichen Einstieg zu ermöglichen, bietet die Stadt Sehnde seit drei Jahren ein Mentorenprogramm für Leitungskräfte an.

Eine erfahrene Mentorin gibt dabei ihr Wissen und ihre Erfahrungen an den weniger erfahrenen, sogenannten Mentee weiter. Fünf Mentees haben das Programm bisher durchlaufen. Janien Gärtner ist die sechste. Sie hat zum 1. Juni die Leitung der Kita Marggrafstraße übernommen. Zuvor leitete sie die Elterninitiative Kleine Strolche in Lehrte. Damit sich die 32-Jährige in ihrem neuen Arbeitsumfeld von Anfang an gut zurechtfindet, steht ihr als Mentorin nun ein Jahr lang Angelika Schridde zur Seite.

Tipps bei Problemen

Schridde leitet die Kita Berliner Straße und hat vor Gärtner bereits zwei weitere Mentees betreut. Für ihre Mentorentätigkeit hat ihr die Stadt eine Stunde pro Woche zusätzlich gewährt. In dieser Zeit besucht Schridde ihren Mentee in der Kita Marggrafstraße, begleitet Gärtner bei ihrer Arbeit, gibt Tipps bei Problemen, kommentiert und kritisiert ihre Leistung und lässt sich zudem selber über die Schulter schauen.

Gärtner weiß all das zu schätzen. „Das Mentorenprogramm gibt mir Sicherheit – ich weiß, dass ich bei fachlichen Fragen jederzeit eine kompetente Ansprechpartnerin habe“, erläutert die neue Kita-Leiterin. Schridde profitiert ebenfalls. „Durch meine Tätigkeit als Mentorin reflektiere ich meine eigene Arbeit und bekomme frische Ideen und Impulse“, sagt Schridde. Als sie seinerzeit selbst als Kita-Leiterin anfing, hatte es das Mentorenprogramm noch gar nicht gegeben. „So etwa hätte ich mir damals aber sehr gewünscht“, betont Schridde.

Alle Kita-Leitungspositionen sind besetzt

Die Stadt geht mit ihrem Mentorenprogramm in Zeiten des Fachkräftemangels neue Wege, um Führungskräfte zu gewinnen und langfristig zu halten. „Damit werben wir und heben uns von anderen Arbeitgebern ab – ich wüsste nicht, welche andere Kommune so etwas auch anbietet“, betont Fischer.

In den 14 städtischen Kitas sind derzeit denn auch alle Leitungspositionen besetzt. Die Personalsuche ruht jedoch nicht. Laut Fischer gibt es zum Start des neuen Kita-Jahres am 1. August noch mehrere vakante Stellen. Dabei handelt es sich vor allem um Vertretungsstellen und Stellen für Springkräfte. Umgekehrt stehen aber – anders als in vielen anderen Kitas – auch noch einige freie Betreuungsplätze zur Verfügung, und zwar sowohl in den Kitas als auch in Krippen und Horts. „Da sind wir stolz darauf, denn das zeigt, dass unsere Planungen aufgegangen sind“, betont Fischer.

Von Katja Eggers