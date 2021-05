Sehnde

Nun sind sie weg – doch richtig nachgeweint hat ihnen wohl kaum einer: Nach elf Jahren sind vier mobile Klassenräume an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde abgebaut worden. Mit einem Kran wurden die sogenannten F-Container, die zu dem entsprechenden Trakt in der Schule gehörten, angehoben und verfrachtet. Die Fertigbauteile neben der Schulmensa standen dort seit 2010, weil die KGS schon damals aus allen Nähten platzte. Nun sind sie nach dem Erweiterungsbau des sogenannten „Bauteils W“ an der Waldstraße überflüssig geworden. Dort ist für 7,5 Millionen Euro ein modernes Gebäude mit 14 Unterrichts- und drei Musikräumen entstanden. Am Standort der Container befand sich bis 2004 ein Parkplatz für die Mensa, der dann den mobilen Klassenzimmern weichen musste. Jetzt können dort wieder Lehrer und Schüler parken.

Stück für Stück kommen die Container an den Haken. Quelle: Stadt Sehnde

Von Oliver Kühn