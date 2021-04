Sehnde

Die Stadt Sehnde hat eine neue Internetseite. Am Mittwochmorgen ist die neugestaltete Homepage unter ihrer bekannten Domäne sehnde.de freigeschaltet worden – und nach nur 24 Stunden hat die Verwaltung bereits erheblich mehr Zugriffe als an sonstigen Tagen verzeichnet. Im vergangenen Jahr waren es 6495 Seitenaufrufe täglich gewesen, am Mittwoch wurden rekordverdächtige 10.863 Klicks gezählt, das ist fünfmal soviel wie vor der Corona-Pandemie. „Das hat uns selber überrascht, zumal wir den Relaunch eigentlich nur über den Rathausverteiler angekündigt hatten“, sagt Ines Raulf vom Stadtmarketing, die im Webteam der Stadt an der Neugestaltung der Seite mitgewirkt hat.

Zum Vergleich: Im Jahr 2019 hatte Sehndes Internetseite lediglich 1989 Aufrufe täglich. In den Vorjahren lagen die Zahlen zwischen 2000 und 2400. Warum die Homepage gerade im Jahr 2019 verhältnismäßig wenig Klicks verzeichnete, kann sich Raulf nur so erklären: „Vermutlich war das insgesamt ein eher ruhiges und langweiliges Jahr.“

Corona-Infos sind gefragt

Im vergangenen Jahr und den ersten drei Monaten dieses Jahres ist Corona laut Raulf indes „der Superbeschleuniger“ gewesen. Die Unterseiten mit Corona-Informationen verzeichneten fast 140.000 Aufrufe. Auf Platz 2 folgten mit deutlichem Abstand und rund 13.000 Aufrufen die Unterseiten zu Onlineterminvergaben. Die Stellenangebote hatten knapp 6000 Seitenaufrufe. Auch bei den aktuellen Meldungen dominierte bis zum 31. März das Thema Corona mit 68.500 Klicks. „Corona“ ist bis Ende März zudem der – wohl nicht unerwartet – häufigste Suchbegriff auf Sehndes Internetseite gewesen, gefolgt von „Notbetreuung“ und „Bahnhof“.

Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) freut sich, dass es seit dem letzten Relaunch im Jahr 2014 nun innerhalb eines Jahres gelungen sei, einen neunen Internetauftritt zu realisieren. „Dass unsere bisherige Homepage täglich knapp 6500-mal aufgerufen wurde, war Motivation genug, den Nutzern eine aktuelle, informative und moderne Seite mit allen Services und Informationen zur Verfügung zu stellen“, sagt er.

Homepage ist übersichtlich und barrierefrei

Ergebnis ist nun eine verschlankte und übersichtliche Homepage. Aus den bisherigen vier Menüpunkten wurden die drei Angebote Stadt, Service und Leben. Dazu gibt es 15 personalisierbare Icons (Bild oder Piktogramm) als Schnellfinder. „Nutzer können daraus fünf auswählen, die ihnen besonders wichtig sind und die dann stets auf der Startseite auftauchen sollen“, erklärt Raulf. Zu den gewünschten Anliegen führen zudem Verlinkungen oder Eingaben über das nun deutlich vergrößerte Suchfeld.

Lesen Sie auch: „Eine Reise nach Sehnde“: Stadt lässt Imagefilm drehen

Darüber hinaus erfüllt die neue Homepage alle Anforderungen an die Barrierefreiheit. Unter anderem wurde bei der Gestaltung auf große Schriften und kontrastreiche Farben geachtet, damit auch Sehbehinderte die Informationen gut erfassen können. Eine Übersetzungsfunktion wird zeitnah installiert. Genauso wie bereits die bisherige Homepage kann auch die neue Seite auf allen Endgeräten genutzt werden.

Neu: Digitaler Service mit Nutzerkonto

Im Zuge der Umstellung wurde auch ein neuer Stadtplan mit Navigator zur Standortsuche eingebunden. Über das Partnerportal können sich Unternehmen, Vereine und Verbände kostenfrei präsentieren, Veranstaltungen bewerben und auf die eigenen Homepages verlinken. Über den Stadtplan stellt die Verwaltung zudem ihre Bauleitpläne und Baugebiete dar.

Neu ist Möglichkeit, ein eigenes Nutzerkonto zu erstellen. „Wer möchte, kann darüber digital Kontakt mit der Stadtverwaltung halten, Vorgänge bearbeiten, Verläufe kontrollieren und Statusanzeigen abrufen“, sagt Raulf.

Von Katja Eggers