Die Stadt hat in den Sommerferien noch mehrere Unterhaltungsarbeiten in ihren Schulen auf dem Plan. So läuft unter anderem an der Grundschule Breite Straße eine Parkettsanierung. Der Holzboden wird abgeschliffen und anschließend versiegelt. Die Arbeiten an den neuen naturwissenschaftlichen Fachräumen in der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) laufen schon seit Monaten und sind nahezu abgeschlossen. Die Schule hatte die wenig genutzte Lehrküche aufgegeben, um aus dem Bereich zwei weitere Fachräume für die Schüler zu gewinnen.

Auch in der Mensa der KGS laufen aktuell noch Bauarbeiten. Dort werde der Linoleumboden abgeschliffen und anschließend versiegelt, sagt der städtische Fachdienstleiter Wolfgang Bruns. Bis zur Ratssitzung am 20. August soll der Boden wieder begehbar sein. In mehreren Schulen sind momentan auch die Maler zugange, es werden verschiedene Räume neu gestrichen.