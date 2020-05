Nach Pfingsten lässt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Fahrbahnschäden an der Nordstraße und der Wasseler Straße in Sehnde beseitigen. Die Strecken sind am 2. und 3. Juni gesperrt, Umleitungen sind ausgeschildert. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen.