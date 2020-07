Sehnde

Der Gutshof ist normalerweise ein Ort, an dem an Sommerwochenenden größere private Feste wie Hochzeiten gefeiert werden. Doch in diesem Jahr wird es solche Festlichkeiten wegen der Corona-Pandemie nicht geben. Deswegen hat der Gutshof für die nächsten Wochenenden selbst ein kleines Open-Air-Programm auf die Beine gestellt.

Wegen der Corona-Pandemie war vor einigen Wochen bereits das Theaterprogramm im Kornspeicher bis Ende August gestrichen worden. „Für diesen Sommer wurden nun auch alle Hochzeiten und andere große Feiern abgesagt“, bedauert Gutshof-Chefin Elke Digwa. Sie plant die Feiern und Veranstaltungen auf dem Gutshof. Die Corona-Regeln hätten viele abgeschreckt, so dass sie ihre Feste nun lieber in kleinem Rahmen feiern oder diese nächste Jahr verschieben würden.

Gäste können coronakonform Musik genießen

„Wir wollen unseren Gästen trotzdem etwas bieten“, sagt Digwa. Sie hofft vor allem auf die Sehnder, die nicht in den Urlaub fahren und Abwechslung suchen. Deshalb setzt sie jetzt auf Live-Musik und ein Themenwochenende – natürlich Open-Air und unter den Corona-Auflagen mit genügend Abstand. Laut Digwa bietet der Außenbereich des Gutshof nach diesen Regeln Platz für 150 Gäste.

Bereits am kommenden Freitag, 3. Juli, spielt ab 18.30 Uhr Jez King auf dem Gutshof. Der gebürtige Londoner, der heute in Vechelde lebt, begeistert mit seiner Akustikgitarre das Publikum mit einer bunten Mischung von Rockballaden, Folksongs und Singer/Songwriter-Kompositionen von unterschiedlichen Künstlern wie Leonard Cohen, Ralph McTell oder Metallica.

Der gebürtige Londoner Jez Kingspielt auf dem Gutshof Rethmar. Quelle: fm_kontraste

Neu auf der Liste der Veranstaltungen ist am 11. und 12. Juli das Themenwochenende unter dem Titel Küstenfeeling. Dabei versetzt nicht nur die Ausstattung mit feinem Sand und Liegestühlen die Besucher in Strandatmosphäre. Es gibt dazu Gerichte von der Küste. Für die passende Musik sorgt das Multitalent Didi Taube. Digwa ist froh, dass sie dieses Programm noch so spontan anbieten kann: „Wir froh, dass es geklappt hat und gespannt, wie es ankommt.“

Didi Taube spielt Lieder der Fünfziger-, Sechziger-, und Siebzigerjahre. Quelle: privat

Nach einem Weinseminar am 17. Juli folgt am 24. Juli, ab 18.30 Uhr wieder Live-Musik mit Under Prescher. Die Akustikband spielt einen Mix aus Rock- und Pop-Klassikern.

Der Eintritt ist frei, eine Reservierung wird allerdings unter Telefon (05138)606913 oder auf der Internetseite unter www.gutshof-rethmar.de empfohlen.

Von Patricia Oswald-Kipper