Stadt will weitere Schottergärten in Sehnde verhindern

Grün statt grau: Die Stadt und ihre Tochtergesellschaft Infrastruktur Sehnde wollen weitere Schottergärten verhindern. Die Verwaltung folgt damit der Initiative des Naturschutzbundes, Ortsgruppe Sehnde, und plant für künftige Grundstücksverträge einen Passus zur Gestaltung von Gärten.

Damit würden Hausbauer im Stadtgebiet zur Errichtung naturnaher Gärten angehalten, sagt Angelika Thomaier, Sprecherin der Nabu-Ortsgruppe. Der Nabu sieht sich in seinem Engagement gegen die Gärten mit viel Pflaster sowie Steinen und wenig Grün von der Stadt unterstützt. „Wir sind sehr froh, dass die Stadt den Schottergärten endlich Einhalt gebieten will“, so Thomaier.

Schottergärten werden als bauliche Anlagen eingestuft

Grundlage des geplanten Passus bildet ein Runderlass des niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. Er besagt, dass Schottergärten nicht zulässig sind. Die Bauaufsichtsbehörden müssen nun die Einhaltung der Vorgaben überprüfen. Das Verwaltungsgericht Hannover hat die Schottergärten als bauliche Anlagen eingestuft. Diese werden beim Maß der baulichen Nutzung auf einem Grundstück zugerechnet.

Thomaier hält den Passus für mehr als überfällig. Sie sieht in Sehnde eine deutliche Zunahme dieser Gärten. „Nicht nur in Neubaugebieten entstehen immer mehr Schottergärten, auch ältere, bestehende Gärten werden zunehmend zugepflastert“, sagt sie. Oft glaubten die Häuslebauer, dass gepflasterte Flächen pflegeleichter seien. Doch das Gegenteil sei der Fall. „Denn sie wundern sich, wenn dann trotzdem überall das Grün raussprießt“, sagt sie. Der Nabu will die Stadtverwaltung unterstützen und den Sehnder Hausbesitzern Informationen zu pflegeleichten, naturnahen Gärten liefern. Dazu will die Naturschutzgruppe in diesem Jahr regelmäßig auf zentralen Plätzen wie beim Markttag am Freitag vor dem Rathaus präsent sein.

Nabu macht auch gegen bestehende Schottergärten mobil

Über den von der Stadt Sehnde und ihrer Tochtergesellschaft Infrastruktur Sehnde geplanten Passus zur Gestaltung von Gärten in künftigen Grundstücksverträgen muss nun noch die Sehnder Politik beraten. Angelika Thomaier und ihre Mitstreiter vom Nabu sehen das Thema damit aber noch lange nicht gelöst: „Auch bei bestehenden Schottergärten muss etwas passieren“, sagt sie.

