So trotzt der Kinder-und Jugendtreff KiJU der Corona-Krise

Keine gemeinsamen Spiele, keine Treffen, keine Sportangebote: Im Kinder- und Jugendtreff (KiJu) der Stadt Sehnde ist es in der Corona-Krise still geworden. Die Einrichtung musste am 13. März schließen, ein Termin für die Wiedereröffnung ist bisher nicht in Sicht.

Die Mitarbeiter Juliane Gorka, Süleyman Karakaya, Michael-Domenico Zichella und Saskia Bartels haben die Zwangspause genutzt, um die Räume des Treffs für die Zeit nach dem Lockdown auf Vordermann zu bringen. Es wurde gestrichen, geschrubbt und der Rasen gepflegt. Die Mitarbeiter haben die Pflastersteine gereinigt und Möbel umgestellt. „Alles, was bisher im laufenden Betrieb liegen geblieben ist, haben wir jetzt erledigt“, sagt Karakaya.

Kinder können 29 Spielgeräte ausleihen

Darüber hinaus hat sich das Team überlegt, wie es in der jetzigen Situation weitergehen könnte. „Weil unsere ganzen Spielgeräte derzeit nicht genutzt werden können, haben wir überlegt, dass wir sie doch auch verleihen könnten“, erläutert Karakaya. Gesagt, getan – für einen kostenlosen Spieleverleih wurden eine Ausleihliste angelegt sowie sämtliche Spiele und Spielgeräte fotografiert und mit einer kurzen Beschreibung versehen. Insgesamt stehen 29 Spielmaterialien zur Verfügung.

Kinder und Jugendliche können unter anderem Basket- , Jonglier- und Volleybälle, Boulekugeln, Stelzen, Diabolos, Springseile und Schwungtücher ausleihen. Es gibt Tischtennis- und Federballschläger, Hockeyschläger, Hula-Hoop-Reifen und Pedalos. Auch die beliebte Karaokemaschine steht auf der Ausleihliste.

Michael-Domenico Zichella und Saskia Bartels verleihen Spiele und Spielgeräte und haben unter anderem eine Karaokemaschine und Hula-Hoop-Reifen im Sortiment. Quelle: privat

Karakaya tritt an der Spielkonsole an

Es können maximal drei Spielgeräte für drei Tage ausgeliehen werden, die dann zu einer Spielebox gepackt werden. Die Ausleihe ist nur nach vorheriger Anfrage im KiJu möglich. Es muss zudem ein Ausleihbogen ausgefüllt werden. Die Spieleboxen können völlig kontaktlos im KiJu abgeholt werden. Bei Bedarf bringen die Mitarbeiter die Spielgeräte auch direkt zu den Kindern und holen sie dort auch wieder ab. „Alles, was wieder zu uns zurückkommt, wird selbstverständlich desinfiziert, bevor wir es wieder neu verleihen“, betont Karakaya.

Darüber hinaus verleiht der KiJu aber auch Bücher und Gesellschaftsspiele. Das Sortiment reicht von Harry-Potter-Bänden über Asterix-Comics bis hin zu Monopoly. Wer zu Hause alle Geschwister auf der Spielkonsole PS4 beim Fußballspiel FIFA 2020 besiegt hat, kann derweil online gegen Karakaya antreten.

Girlsday gibt es jetzt online

Weil der Girlsday nicht wie sonst mit persönlichen Treffen über die Bühne gehen kann, bitten die Pädagoginnen die Mädchen jetzt mittwochs zum Videochat. „Um einfach mal zu quatschen“, sagt Karakaya. Zudem ruft der KiJu zum Malwettbewerb unter dem Motto „Was machst du als erstes, wenn alles wieder offen ist?“ auf.

Überhaupt haben alle Angebote nicht nur das Ziel, den Kindern und Jugendlichen in der Corona-Zeit etwas Abwechslung und Spaß zu bescheren. „Es geht vor allem darum, auch in dieser schwierigen Zeit weiterhin in Kontakt zu bleiben, zu sprechen und dabei vielleicht auch mögliche Probleme zu thematisieren“, erläutert Karakaya.

Kindern fehlen die Besuche im KiJu

Er weiß, dass vielen Kindern und Jugendlichen die Besuche im KiJu derzeit fehlen. „Die vermissen es, sich hier mit Freunden zu treffen, mal ’ne Pizza zu machen oder beim Mitternachtssport gemeinsam Fußball zu spielen“, erzählt Karakaya. Im Schnitt werde der KiJu täglich von 20 bis 25 Kindern im Alter von acht bis 13 Jahren genutzt. Bei den Älteren sind es zwischen zehn und 15.

Wer den Ausleihservice und die anderen Angebote nutzen möchte, kann den Kinder- und Jugendtreff unter Telefon (05138) 3030 sowie per E-Mail an jfzsehnde@htp-tel.de erreichen. Die Ausleihliste und der -bogen werden im Internet auf sehnde.de angeboten.

Von Katja Eggers