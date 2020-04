So trotzt Klein Lobke dem Osterfeuerverbot

Klein Lobke

Die Corona-Krise setzt den Menschen zu, doch andererseits auch Kreativität frei. Weil Osterfeuer verboten sind, hatte Klein Lobkes Ortsbrandmeister Bernhard Fricke ein Problem: Was mit dem Weihnachtsbaum im Ort machen, der traditionell am Ostersamstag auf der Spitze des Feuers verbrannt wird? Die Idee, die er zusammen mit seiner Tochter Jana-Maria entwarf: einen Osterbaum kreieren. Mit selbst bemalten Ostereiern und selbst gemalten Osterbildern. Per Whatsapp-Gruppen wurde die Idee verteilt, und siehe da: Omas und Enkel bastelten und malten, und nun ist das gute Stück mitten im Dorf mit allerlei Ostergrüßen behängt.

Jeden Tag kommt ein neues Kunstwerk an den Klein Lobker Osterbaum

„Das ist der absolute Wahnsinn, jeden Tag kam ein neues Kunstwerk“, ist Fricke überwältigt. Immer wieder blieben Leute mit einem Schmunzeln oder Lächeln vor der Tanne stehen, hat seine Tochter beobachtet. Was will man mehr in diesen Zeiten? Jana-Maria Fricke hofft nur eines: dass die Aktion, so schön sie auch war, einmalig bleibt.

Anzeige

Jana-Maria Fricke und ihr Vater Bernhard hatten die Idee für den Osterbaum. Quelle: Privat

Lesen sie auch

Von Oliver Kühn