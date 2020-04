So bereiten sich Sehnder Unternehmen auf die Wiederöffnung vor

Sehnde

Nach der Corona-Zwangspause beginnt auch für Sehndes Unternehmen ab Montag die schrittweise Rückkehr zur Normalität: Läden bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern und darüber hinaus Autohäuser, Fahrradhändler und Buchhandlungen jeder Größe dürfen dann wieder öffnen. Friseure folgen ab Montag, 4. Mai. So haben es Bundesregierung und Bundesländer am Mittwoch beschlossen. Die Wiedereröffnung ist allerdings an strenge hygienische Vorschriften geknüpft.

Sehndes Unternehmer haben ihre Räume in den vergangenen Tagen daher entsprechend vorbereitet. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder aufmachen können“, sagt Otfred Schreek, Inhaber des Modehauses Timme an der Mittelstraße und Chef der Interessengemeinschaft Sehnder Geschäftsleute (IGS).

Anzeige

Otfred Schreek hat in seinem Modehaus am Boden Linien aufgeklebt, damit die Kunden am Kassentresen den nötigen Sicherheitsabstand einhalten. Quelle: privat

Weitere NP+ Artikel

Er hat am Kassentresen den Mindestabstand von 1,50 Metern am Boden mit Klebeband markiert. Auf die Abstandsregeln weisen zudem Schilder vor den Eingängen seines Ladens hin. Auf einem Tisch stehen für die Kunden Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel bereit.

Osterartikel wandern zurück in die Kiste

Monika Hoppe hat ebenfalls vorgesorgt. In ihrem Geschäft für Geschenkartikel und Hausrat weist auch sie mit Schildern auf die Abstandsregeln hin. Ihre Tochter hat Mundschutze genäht, der Schwiegersohn hat für den Verkaufstresen einen Spuckschutz aus Plexiglas angefertigt. Probleme erwartet Hoppe nicht. „Unser Laden ist klein, viel Andrang auf einen Schlag habe wir sonst auch nicht gehabt.“ Sie werde aber dennoch darauf achten, dass nicht mehr als ein oder zwei Kunden zur gleichen Zeit im Laden sind.

Die Häschen konnte sie nicht verkaufen: Monika Hoppe verstaut die Osterartikel in Kartons. Quelle: privat

Die Osterartikel musste sie wegen der verordneten Zwangspause wieder in Kisten verstauen. „Die konnte ich in der Zeit natürlich nicht verkaufen“, bedauert Hoppe. Einen Onlineshop hat sie nicht. Ihre Geschenkartikel hätten sich in der Corona-Zeit ohnehin kaum verkauft, weil Hochzeiten, Geburtstage und Silberhochzeiten gar nicht wie gewohnt stattgefunden hätten.

Beim Friseur steht das Telefon nicht mehr still

Bei Friseur Manfred Künnecke steht das Telefon indes nicht mehr still. Vor allem die Stammkunden wollen möglichst schnell einen Termin vereinbaren. Künnecke hat daher nochmal jede Menge Haarfarbe, Tönungsmittel, Spray und Shampoo nachbestellt. Von den insgesamt 17 Plätzen in seinem Salon bleibt künftig jeder zweite Sessel frei. Die Kaffeebar hat der Friseur mit Küchenrollen und Desinfektionsmittel für seine Kunden zu einer sogenannten Handwaschbar umfunktioniert.

Auf Abstand: Beim Haarewaschen bleibt künftig der Platz in der Mitte frei. Quelle: privat

Jeder Umhang kommt nach einmaligem Gebrauch sofort in die Waschmaschine. Künneckes Mitarbeiterinnen haben Schutzmasken genäht. „Die Kunden bitte ich allerdings darum, sich selber Masken mitzubringen“, erläutert der Friseur.

In Sehnde machen alle Läden wieder auf

Ines Raulf vom Sehnder Stadtmarketing freut sich für die Einzelhändler. „Weil kein Geschäft größer als 800 Quadratmeter ist, dürfen in Sehnde alle aufmachen“, betont sie – und hofft, dass bald auch die Gastronomiebetriebe nachziehen können.

So können Sie Geschäften, Gastronomie und Freiberuflern in Ihrer Nachbarschaft jetzt helfen Geschäfte und Restaurants müssen schließen, Freiberufler haben kein Einkommen mehr: Viele Kleinunternehmer in der Region Hannover wehren sich jetzt mit kreativen Ideen gegen die drohende Pleite. Hier zeigen wir Ihnen, wer in Ihrer Nachbarschaft jetzt Hilfe braucht - und wie Sie diese leisten können: So können Sie helfen: Alle Einträge in einer Tabelle und auf einer interaktiven Karte

Sie benötigen selbst Hilfe? Dann tragen Sie hier Ihr Geschäft oder Ihre Aktion ein

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers