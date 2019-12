So baut das Polizeiorchester bei Kindern Hemmschwellen ab

Rethmar

Respektvollen Abstand haben die rund 70 Grundschüler gehalten, die am Montag in der Sporthalle in Rethmar dem Polizeiorchester Niedersachsen lauschen sollten. Für Detlef Krenz war das eindeutig zu weit. „Wir gehen jetzt alle mal weiter nach vorn“, forderte der Moderator des Orchesters die Dritt- und Viertklässler auf, ein bisschen mehr auf Tuchfühlung zu gehen. Genau das war einer der Gründe, warum die Musiker regelmäßig in die niedersächsischen Schulen gehen. „Mit unserer Musik wollen wir die Hemmschwelle überwinden, die Kinder gegenüber der Polizei haben“, sagte Krenz.

Musik erleichtert emotionalen Zugang

An der Seufzerallee in Rethmar war das allerdings nur ein Nebeneffekt. Das Orchester war dieses Mal gekommen, um einen Workshop zum Thema Prävention zu halten. Ausgrenzung wegen einer anderen Herkunft sowie Mobbing über Smartphone-Fotos gehörten zu den Phänomenen, die in letzter Zeit verstärkt vorkämen, meinte der Moderator. Dafür will das Orchester die jungen Zuhörer sensibilisieren. „Und die Musik erleichtert den emotionalen Zugang.“

Die Grundschüler hören in der Sporthalle Rethmar dem Polizeiorchester Niedersachsen unter Leitung von Björn Vüllgraf zu. Quelle: Michael Schütz

Schulleiterin Britta Mellentin hatte einen Bericht über einen Präventionsauftritt des Orchesters gelesen und die Musiker daraufhin nach Rethmar eingeladen. Einen konkreten Anlass dafür gebe es aber nicht. „Wir haben hier keine Probleme in dieser Hinsicht“, sagte die Pädagogin. Das soziale Miteinander sei durchgehend Thema an der Schule. „Die Kinder wissen, dass man niemanden ausgrenzen soll.“

Eigenes Stück über Ausgrenzung

Seit etwa sechs Jahren hat das Polizeiorchester für die Präventionsarbeit sogar ein eigenes Stück im Repertoire. Die Polizisten haben dazu die Geschichte um Namene erfunden, einem Mädchen, dessen Eltern aus Afrika stammen. Wegen ihrer Hautfarbe wird Namene von einer Gruppe in der Schule ausgegrenzt. Die entsprechenden Stimmungen werden in der Geschichte mit Musikstücken untermalt, die sich das Orchester vom Gütersloher Komponisten Timo Kraas hat schreiben lassen. Die Bandbreite ging dabei von melancholisch bis fröhlich – letzteres, als sich die Vorurteile der mobbenden Gruppe über die Musik in Freundschaften wandelten.

Beim Zuhören beließ es das Orchester allerdings nicht. Als die Geschichte fertig erzählt war, kam der Workshopteil ins Spiel. Inhalte wie Zivilcourage, physische Gewalt, das Recht am eigenen Bild und an welcher Stelle man Hilfe bekommen kann, wurden in wechselnden Gruppen besprochen. Schließlich konnten die Schüler das Orchester selbst und dessen Instrumente kennenlernen. Am Schluss stand schließlich noch der musikpraktische Teil auf dem Programm. Denn im letzten Stück der Geschichte kam die sogenannte Body Percussion vor: das Musizieren auf dem eigenen Körper. Das durften die Schüler mit den Polizisten Hee Chol Kim, Maximilian Thurmann und Arne Opitz selbst einstudieren.

Von Michael Schütz