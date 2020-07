Ein 27-jähriger Smart-Fahrer ist am Freitagnachmittag in Sehnde schwer verletzt worden. Er war auf einem von der Peiner Straße abzweigenden Wirtschaftsweges unterwegs, als sein Fahrzeug eine Leitplanke vor dem Mittellandkanal durchschlug und in einem Gebüsch landete. Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Auto freischneiden.