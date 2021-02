Sehnde

Anfang Januar schnellten in Sehnde die Corona-Zahlen drastisch nach oben. Ein Hotspot war das Seniorenheim Haus am Backhausring. Dort hatten sich laut Betreiber Hans Kotter 51 von 57 Seniorinnen und Senioren mit dem Coronavirus angesteckt, ebenso 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Krise scheint nun überwunden zu sein: Seit dem 17. Februar seien beim Gesundheitsamt der Region für das Heim keine Infektionen mehr registriert worden, bestätigt Regionssprecher Christoph Borschel.

Die Besuchssperre ist aufgehoben, und das Heim darf auch wieder neue Bewohner aufnehmen. Die müssen allerdings erst mal in Quarantäne auf ihren Zimmern bleiben, berichtet Kotter. Die wenigen im Januar nicht von einer Infektion betroffenen Seniorinnen und Senioren seien inzwischen ebenso geimpft wie das Personal. Es gebe zwar aktuell einen Verdachtsfall, erklärt der Heimbetreiber. Bei einer neuen Mitarbeiterin habe der Schnelltest eine Positivreaktion gezeigt. Aber sie bleibe zu Hause, bis der wesentlich zuverlässigere PCR-Test endgültig Aufschluss über ihren Zustand gebe.

Sterblichkeit war deutlich erhöht

Der Corona-Ausbruch in dem Heim hat offenbar mehrere Todesopfer gefordert. Es habe insgesamt zwölf Todesfälle gegeben, sagt Kotter. Davon seien vermutlich zehn auf die Virusinfektion zurückzuführen. Er habe die aktuelle Sterblichkeit mit der des Vorjahreszeitraums verglichen und eine deutliche Erhöhung festgestellt.

Inzwischen sei das Heim zum normalen Betrieb zurückgekehrt – „normal unter Corona-Bedingungen“, stellt Kotter klar. Natürlich würden weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln gelten. Aber immerhin seien Besuche von Angehörigen wieder möglich, jedoch nur mit einer Terminvereinbarung. In jedem Fall müssen Besucherinnen und Besucher eine FFP2-Maske tragen.

Sehnde blieb auch am Ende der Woche die Kommune mit dem höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert (Zahl der Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) in der Region Hannover. Der Wert sank aber am Freitag auf 185,2. In den Tagen zuvor hatte er knapp oberhalb der Marke von 200 gelegen. Corona-Hotspots wie das Seniorenheim am Backhausring im Januar gebe es aber aktuell nicht, erklärt Borschel. Die Verbreitung des Virus erfolge offenbar vor allem in Familien. Allein an fünf Sehnder Schulen seien 17 Schülerinnen und Schüler positiv auf CoV-Sars-2 getestet worden (Stand vom 18. Februar). Außerdem gebe es noch drei Fälle in zwei Pflegeeinrichtungen, berichtet Borschel. Am Freitag waren akut 74 Menschen im Stadtgebiet mit Corona infiziert.

Von Thomas Böger