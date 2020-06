Seniorenbeirat: Erstmals mehr Bewerber als Plätze

Sehnde

Dass die Seniorenarbeit in Sehnde gut ankommt, zeigt die Kandidatenliste für die Wahl zum Seniorenbeirat: Für die sieben Sitze gibt es erstmals zehn Kandidaten. Sie kommen aus den Ortsteilen Sehnde, Ilten und Bolzum und stellen sich am Mittwoch, 17. Juni, ab 17.30 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Sehnde, Am Papenholz 11, vor. „Wir freuen uns, dass es diesmal so viele Kandidaten gibt“, sagt die städtische Ehrenamtskoordinatorin Anja Hettling, die den Seniorenbeirat betreut. Die Zahl der Kandidaten zeige, dass das Gremium einen wichtigen Stellenwert in Sehnde habe.

Auch der aktuelle Beiratssprecher Hermann Krähling ist froh über das Interesse. Es sei eine Wertschätzung für die Arbeit, die der Beirat leiste. Das Gremium, das alle fünf Jahre neu gewählt wird, setzt sich nicht nur in der Politik für die Belange der älteren Menschen ein. Es organisiert auch Veranstaltungen wie das Seniorenfrühstück und Kinovorführungen. Im Sehnder Seniorenbeirat, der sieben Sitze hat, waren in den vergangenen zwei Jahren nur noch sechs Mitglieder aktiv, ein Mitglied hatte das Gremium vorzeitig verlassen. Den siebten Sitz habe man mangels Bewerbern nicht mehr nachbesetzen können, sagt Krähling. „Umso mehr freut es uns jetzt, dass es nun zehn Kandidaten gibt.“

Anzeige

Für den neuen Seniorenbeirat kandidieren vier der bisherigen Mitglieder – neben Krähling auch noch Christa Bombien, Karlheinz Drewes und Klaus Melchert. Sie stellen sich erneut zur Wahl. Darüber hinaus bewerben sich Brunhilde Ahlfeldt, Peter Bartl, Mathias Götting und Peter Holler aus Sehnde sowie Barbara König und Reinald Taeger aus Ilten neu für das Gremium.

Weitere NP+ Artikel

Am 9. Juni versendet die Stadt per Post die Wahlunterlagen an rund 6100 Senioren. Wahlberechtigt sind alle Sehnder, die das aktive Wahlrecht besitzen und mindestens das 60. Lebensjahr in diesem Jahr vollenden. Vom 15. Juni bis 6. Juli haben dann alle 6100 Wahlberechtigten die Möglichkeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Die Wahlunterlagen können persönlich abgegeben, in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen oder per Post versandt werden.

Das Wählerverzeichnis liegt vom 16. Juni bis 29. Juni im Rathaus der Stadt Sehnde, Nordstraße 21, Zimmer 117, öffentlich zur Einsichtnahme aus. Aufgrund der aktuellen Corona-Vorsichtsmaßnahmen sollte unter Telefon (0 51 38) 70 72 01 oder per E-Mail an wahlen@sehnde.de ein Termin vereinbart werden. Die öffentliche Auszählung erfolgt am Mittwoch, 7. Juli, ab 9 Uhr im Ratssaal. Die konstituierende Sitzung des Seniorenbeirats ist für den 15. September geplant.

Lesen Sie auch

Von Patricia Oswald-Kipper