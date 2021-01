Sehnde

Das Leben mit einer chronischen Erkrankung oder anderen Beeinträchtigungen ist nicht nur für Betroffene schwer. Häufig müssen auch Angehörige ihren Alltag ändern. In Kooperation mit dem Seniorenbeirat der Stadt Sehnde und dem Sozialverband Sehnde bietet die Initiative für Selbstmanagement und aktives Leben (Insea) deshalb im Frühjahr einen Selbstmanagementkurs an, in dem unter anderem Tipps zum Umgang mit chronischen Erkrankungen gegeben werden. Bedingt durch die Corona-Pandemie werden die Kurse allerdings nur in digitaler Form abgehalten.

Weiter am Leben teilnehmen

Vermittelt werden etwa der Umgang mit Schmerzen, Anregungen für Entspannungsübungen sowie Ideen zur Gestaltung des Alltags und zur Stärkung des Selbstvertrauens. Aber auch Hinweise zur weiteren Teilnahme am sozialen Leben und zur Kommunikation mit Verwandten und Freunden werden angesprochen. Dabei steht immer die individuelle Situation einzelner Betroffener im Mittelpunkt.

Anzeige

Bereits im Mai 2019 war der erste Insea-Kurs in Sehnde angeboten worden und mit zwölf Teilnehmern innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Aufgrund der guten Resonanz und der hohen Nachfragen fand im Oktober ein weiterer Kurs mit elf Teilnehmern statt. Danach hatten sich die Teilnehmer auch zu einem Erfahrungsaustausch getroffen. Leider hätten die Kurse in vergangenen Jahr coronabedingt vollständig abgesagt werden müssen, bedauert die städtische Ehrenamtskoordinatorin Anja Hettling.

Kurs beginnt im Frühjahr

Interessierte können sich unabhängig vom Wohn- und Aufenthaltsort am Onlinekurs anmelden. Alle notwendigen Informationen sowie die Schritt-für-Schritt-Anleitungen des Internetangebots erhalten die Teilnehmer dann etwa drei Wochen vor Beginn. Die Kurse beginnen im Frühjahr und finden einmal wöchentlich statt. Die genauen Daten sowie weitere Informationen gibt es im Internet auf www.insea-aktiv.de. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt.

Anmeldungen sind direkt bei der Koordinierungsstelle unter Telefon (05 11) 5 32 84 25 sowie per E-Mail an temucin.goenuel@mh-hannover.de möglich.

Von Oliver Kühn