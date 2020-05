Die Diskussion um eine mögliche Bebauung des Schützenplatzes in Höver schlägt hohe Wellen. Ortsbürgermeister Christoph Schemschat fordert von allen eine sachliche Diskussion und keine Denkverbote – und bringt den Mehrzweckplatz als denkbare Alternative ins Spiel. AfD-Ratsherr Wolfgang Ostermeyer will in der nächsten Ortsratssitzung eine Resolution zum Erhalt der Festfläche vorlegen.