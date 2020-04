Iltener Schützen wollen im Juni feiern

Ilten

Die Corona-Krise verlangt von allen, auch ungewöhnliche Wege zu gehen – da bildet der Vorstand des Schützenvereins Ilten keine Ausnahme. Erstmals hat das Gremium digitale Kanäle genutzt und eine Videokonferenz per Computer geschaltet, um eine Vorstandssitzung abhalten zu können. „Dass bei einer Vereinsversammlung am Tagungsort überhaupt niemand anwesend ist, nicht einmal der Einladende, ist schon etwas Besonderes“, sagt der Vorsitzende Carsten Elges. „Auch wenn die Sportanlage gesperrt ist, ruht also das Vereinsleben nicht.“

Die Videokonferenz sei nötig gewesen, weil es immer mal wieder Abstimmungsbedarf gebe. Der Schützenverein wäre etwa in diesem Jahr in Ilten an der Reihe gewesen, das Osterfeuer auszurichten. „Doch das entfällt.“ Die Idee sei gewesen, mit den eventuell erwirtschafteten Überschüssen einen Geräteraum an das Vereinshaus anzubauen. Auch daraus wird nun zunächst einmal nichts.

Mit der Technik hapert es manchmal

Als Software für die Videokonferenz sei das Programm Zoom eingesetzt worden. Dies sei für gemeinnützige Organisationen über das Portal stifter-helfen.de kostengünstig zu haben, erklärt Elges. Dabei verteilt der Einladende per E-Mail einen Link an die anderen Teilnehmer. Ein bisschen Technikverständnis ist dafür nötig, und manchmal hapert es auch ein wenig an der Technik, weil das bislang noch nicht nötig war. Da nicht alle Vorstandsmitglieder mit Endgeräten ausgestattet seien, die über Mikrofon und Kamera verfügten, sei parallel eine Telefonkonferenz organisiert worden.

Um etwa Echos oder einen Nachhall zu vermeiden, seien die Vorstandsmitglieder sehr diszipliniert miteinander umgegangen. „Man ließ sich gegenseitig ausreden und arbeitete die Themen der Tagesordnung nacheinander ab“, beschreibt es der Vorsitzende und schiebt mit einem Augenzwinkern hinterher: „Anders als zuweilen bei echten Vorstandssitzungen.“

Nur bei Verbot kein Schützenfest

Auch die Vorbereitungen für das geplante Volks- und Schützenfest vom 19. bis 22. Juni waren Thema – denn derzeit plant der Verein weiter an seinem Höhepunkt des Jahres. „Es sei denn, die Stadt oder eine übergeordnete Behörde verbietet es.“ Verbunden ist damit die Hoffnung, dass den Iltenern dann auch nach Feiern zumute ist. Um die Bürger an sich zu binden, hatte der Verein im Dezember 2018 eine Umfrage im Ort gestartet, 400 Rückmeldungen erhalten und daraufhin sein Konzept verändert. So wurde etwa der Kindernachmittag auf den Montag verlegt. Darüber hinaus hoffen die Schützen, dass der Sportbetrieb bald wieder aufgenommen werden darf.

Von Oliver Kühn