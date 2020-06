Weil es an diesem Wochenende kein Schützenfest in Sehnde gibt, kann auch der Spielmannszug Equord dort nicht auftreten – nun fehlen dem Verein die Einnahmen. Zehn Schützen haben sich deshalb spontan zusammengetan, in ihre Privatschatulle gegriffen und den Spielleuten nun mehr als 400 Euro übergeben.