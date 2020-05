Das Rätsel um die ramponierten Fahrräder, die jüngst an der Brücke am Mittellandkanal in Sehnde abgestellt worden sind, ist gelöst: Eine Anwohnerin hat beobachtet, wie sogenannte Magnetfischer mit einem Starkmagneten am Werk waren, um Metall aus dem Wasser zu angeln. Der Baubetriebshof hat die Funde mittlerweile abtransportiert.