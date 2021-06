Sehnde

Im Rahmen der Stadtradeln-Kampagne veranstaltet die Stadt auch eine Fahrrad-Schnitzeljagd: Wer teilnehmen möchte, muss in jedem der 15 Ortsteile eine Rätselfrage beantwortet – und kann Preise gewinnen. Auf einer Karte auf der städtischen Internetseite werden kleine Hinweise gegeben, wo die Antworten zu finden sind, von Höver bis Klein Lobke und von Müllingen bis Dolgen. Ziel der Aktion ist es, Menschen für häufigere Fahrten mit dem Zweirad zu motivieren, dabei Sehnde kennenzulernen und nebenbei noch etwas für den Klimaschutz zu tun.

„Was kann man im Sommer am Lindhorstweg in Ilten ernten?“, lautet etwa eine der Fragen. „Welches Tier ist auf den Landschaftsschutzgebietsschildern am Sehnder Ladeholz abgebildet?“, eine andere. Das werden so manche Sehnder vielleicht wissen. Doch man braucht schon Ortskenntnis, wenn man wissen soll, was in Klein Lobke auf dem großen Stein an der Ecke Klingenberg/Lobker Straße steht – oder man setzt sich aufs Fahrrad und sieht nach. Knifflig auch die Frage, welche Farben die zwei Türen der Müllinger Kirche haben oder wie viele Schaukästen am nördlichen Ende der Gutsstraße in Rethmar stehen.

Einsendeschluss 3. Juli

Ausgefüllte Karten mit Adresse können in den Briefkasten des Sehnder Rathauses, Nordstraße 21, eingeworfen oder per E-Mail an kristina.haack@sehnde.de beantwortet werden. Wer mehr als neun Fragen richtig beantwortet, nimmt automatisch an der Stadtradeln-Verlosung. Kinder bis zwölf Jahre sind auch schon mit fünf Antworten im Lostopf. Einsendeschluss ist der 3. Juli.

Von Oliver Kühn